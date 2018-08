noticias

La web de Kylie Minogue se colapsa en el estreno de su nuevo single

21/04/2010

La cantante australiana desveló ayer la portada del que será su álbum número 11 y dejó escuchar 30 segundos del tema 'All the lovers', que avanza el disco. No estará a la venta hasta julio.

Los fans de Kylie Minogue, ansiosos por escuchar el primer single de su nuevo álbum ''Aphrodite'', colapsaron ayer la página web de la cantante después de que ésta anunciara que había algo "muy especial" en ella. Con motivo de la presentación de su nuevo trabajo, la artista colgó un video clip de su tema ''All the lovers'' para que pudieran

visitarlo sus fans. El problema surgió cuando todos quisieron verlo al mismo tiempo y el sitio web se colapsó. Aún así, la sobrecarga del sistema se solucionó en poco tiempo. Tras solucionarse el problema, Kylie se mostró feliz a través de su Twitter, donde aseguró "estar feliz con poder compartir este pequeño fragmento del primer single con todos vosotros".

Con ''All the lovers'', Kylie presenta su décimo primer álbum de estudio, que pondrá a la venta el 5 de julio. El primer corte está producido por Kish Mauve, y se lanzará a la venta el 28 de junio. Aún así, las radios podrán pincharlo a principios de mayo. "El single fue uno de los últimos temas que se escribieron de este álbum. Además, según lo estaba grabando tenía muy claro que ''All The Lovers'' tenía que ser el primer single porque resume perfectamente la euforia del álbum. Me pone la piel de gallina, así que estoy realmente emocionada y expectante por escuchar lo que opina la gente de él", explica la cantante. En la composición de las canciones se incluyen la propia Minogue, Price, Calvin Harris, Jake Shears, Nerina Pallot y Tim Rice-Oxley de Keane.



