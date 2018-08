noticias

Para no dañar su imagen

El padre de Britney Spears no le deja ir sin sujetador

20/10/2010

Jamie Spears se está ocupando de la carrera de la artista, y no está de acuerdo en que no use sostén.

Jamie Spears, el padre de la cantante Britney Spears, quiere reconvertir la carrera de su hija, y para ello no está dispuesto a que la joven llame la atención de flashes y cámaras de televisión por según qué cosas.

El progenitor de la artista ha prohibido a su hija salir de casa sin sujetador, ya que no quiere que salga en ninguna otra foto marcando pezones. Ese tipo de fotografías dañan su imagen y podrían repercutir negativamente en su carrera musical, según Jamie Spears.

Además, el padre está muy concienciado en impedir que Britney haga lo que quiera, y ha despedido a uno de los guardaespaldas por dejar que la cantante saliera de casa sin sostén.

No conocemos la opinión de ella, pero habrá que esperar al próximo acto público para saber si ha hecho caso al consejo de su padre.



