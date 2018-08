noticias

Agenda musical

Coti, Los Delinquentes y Los Secretos, llegan a Euskal Herria

Redacción

EITB

07/05/2010

Además, otros grupos y artistas como Nacho Vegas, Rufus Wainwright, Bide Ertzean, The Bon Scott Band y Koma visitarán diferentes puntos de nuestra geografía durante todo el fin de semana.

Este fin de semana será largo para el panorama musical vasco. Desde el jueves hasta el martes todos los rincones de Euskal Herria se llenarán de conciertos de todos los estilos, para los más jóvenes como para adultos.

Viernes

El cantante argentino Coti actuará en Vitoria-Gasteiz a partir de las 21:30. También lo hará Jabier Muguruza en la misma ciudad.

En Navarra, sólo habrá un concierto pero que durará toda la noche. The Toy Dolls, Gualitxo, The Bon Scott Band y Gatibu estarán en el Pabellón Anaitasuna de Pamplona.

Por otra parte, en Donostia-San Sebastián actuará Frank T y en Tolosa será el turno de Nacho Vegas. Además, Bide Ertzean ofrecerá un concierto en Hondarribia a partir de las 22:00.

En Bizkaia disfrutaremos de música de todos los estilos. Por un lado, Los Secretos tocarán en el Kafe Antzokia de Bilbao. Por otro lado, Pennywise, Strike Anywhere y A Wilhem Stream visitarán el Rock Star Live de Barakaldo. Para celebrar las fiestas de Berritxu, Txato Plato, Narco y Ze Esatek!, en directo.

Sábado

El Pabellón Anaitasuna de Pamplona acogerá un macro-concierto con Los Delinquentes, La Vela Puerca, Espiritu de Contradiccion, Des-Kontrol y Koma. En Garralda actuará Cuarto Oscuro y Nacho Vegas ofrecerá un tercer concierto en Euskal Herria, esta vez en Berrioplano.

La sala Hiru de Arrasate también ofrecerá un concierto, esta vez con Subhumans y en Tolosa, Peachy Joke.

En Bilbao tenemos dos citas: Frank T en el Azkena y Zoe en el Kafe Antzokia.

Domingo

Joan Manuel Serrat llega el domingo al Kursaal de Donostia-San Sebastián y Rufus Wainwright actuará en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

Martes

Para finalizar con las citas musicales Doctor Deseo presentará su nuevo disco en el FNAC de Bilbao a partir de las 19:00.