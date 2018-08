noticias

Proyecto en Urdaibai

El Patronato aplaza la decisión sobre Urdaibai a una próxima reunión

Redacción

24/06/2010

La consejera de Cultura ha señalado que el Gobierno Vasco no comparte la necesidad de la ampliación del Guggenheim a Urdaibai y, por lo tanto, es un asunto que "debería de zanjarse".

El Patronato del Museo Guggenheim de Bilbao ha decidido aplazar la decisión sobre la continuidad del proceso de ampliación de la pinacoteca bilbaína en la comarca de Urdaibai a una próxima reunión extraordinaria de este organismo.



Los miembros del Patronato del Museo Guggenheim han tomado esta decisión tras una reunión que ha durado casi cuatro horas y a la que ha asistido el lehendakari Patxi López, en su calidad de presidente de la Fundación Guggenheim Bilbao.



Según la agencia Efe, el Gobierno Vasco ha anunciado su intención de incluir en dicha reunión extraordinaria, un punto en el orden del día relativo a la ratificación o no del Plan Estratégico del Museo, en el que está incluida la ampliación en Urdaibai.



La misma fuente ha señalado que la convocatoria de la nueva reunión corresponde realizarla al lehendakari, Patxi López, en su calidad de presidente de la Fundación, y que tendría lugar a la mayor brevedad posible.



En rueda de prensa tras la reunión del Patronato, la consejera vasca de Cultura, Blanca Urgell, ha señalado que el Gobierno no comparte la necesidad de la ampliación del Guggenheim a la reserva de Urdaibai, no va a participar en su financiación y, por lo tanto, es un asunto que "debería de zanjarse".

"Es una línea muerta, puesto que la institución que debería poner el 50% de la aportación para la inversión y mantenimiento de esa instalación, ha decidido que no va a tomar parte en ello", ha explicado.

"La posición del Gobierno es firme y damos por zanjado el proyecto", ha insistido Urgell, para recordar que la Fundación obliga al acuerdo de los dos socios principales para cualquier actividad.



Diputación de Bizkaia

La Diputación Foral de Bizkaia ha afirmado, al término de las reuniones del Comité Ejecutivo y del Patronato del Museo Guggenheim Bilbao, que "hay margen para el acuerdo" con el Gobierno Vasco para "desbloquear" el proyecto de ampliar la pinacoteca bilbaína en la comarca de Urdaibai.

En una nota, el ente foral, ha anunciado su intención de no hacer "valoración alguna" sobre el desarrollo de ambos encuentros para no "alimentar la polémica" y para "no tensionar más en el ámbito público el devenir de un proyecto que consideramos estratégico".

La Diputación Foral ha asegurado que "no arroja la toalla" y ha expresado su intención de "agotar, hasta el último momento, las posibilidades de un compromiso común que desbloquee definitivamente y de manera satisfactoria el proyecto".



Numerosos desencuentros



En los últimos meses, los desencuentros en esta materia entre el Ejecutivo vasco y la Diputación han sido numerosos. El Gobierno de Patxi López, que presentó su propia propuesta para Urdaibai, sostiene que construir un segundo Guggenheim supone una inversión desmesurada, y José Luis Bilbao (PNV) considera que se trata de un proyecto necesario para revitalizar la comarca.

Pastor descarta alianzas



Por otro lado, el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, ha descartado que el PP se alíe con el PNV para forzar que el Gobierno Vasco autorice y participe en la construcción de una subsede del Museo Guggenheim Bilbao Urdaibai. Además, Pastor ha negado que pueda establecerse una comparación entre este proyecto y el nuevo campo de fútbol de San Mamés.

En una entrevista concedida al programa ''Egun On Euskadi'' de ETB-2, Pastor ha augurado que la reunión que mantendrán hoy el comité ejecutivo y el patronato del Museo Guggenheim será "intensa, pero también clarificadora".

Para el dirigente socialista, José Luis Bilbao parte de la premisa falsa de que Urdaibai necesita una revitalización económica y que ésta sólo se puede conseguir a través de la construcción de un Guggenheim 2.

"Es un axioma falso, el Gobierno no lo comparte y entiende que la Reserva de la Biosfera del Urdaibai no es un problema, todo lo contrario, es una oportunidad. Entendemos más lógico poner en valor Urdaibai y su reserva que un museo", ha dicho.

Pastor ha subrayado que la Diputación Foral de Bizkaia puede convocar un concurso de ideas en solitario, siempre que no sea con la marca Guggenheim.

En este punto, ha dicho que "lo que me preocupa de la Diputación de Bizkaia es que José Luis Bilbao es el hombre del conflicto. Bilbao ha tenido conflictos con todo el mundo, los tuvo con Ria 2000, con Iñaki Azkuna, con el Gobierno Vasco...".