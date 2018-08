noticias

Confirmado

Penélope Cruz, embarazada

Redacción

14/09/2010

La actriz madrileña se casó en julio con Javier Bardem en las Islas Bahamas y se encuentra terminando el rodaje de 'Piratas del Caribe'.

Penélope Cruz está embarazada:&' || 'nbsp;así lo ha confirmado su representante en un comunicado, que además ha añadido que se está de cuatro meses y medio.



Según Antonio Rubial, de la agencia de representación Kuranda, la actriz madrileña "se encuentra de camino a Londres donde está a punto de finalizar el rodaje de ''Piratas del Caribe''". Penélope Cruz, de 36 años, se casó en julio pasado con Javier Bardem, de 41 años, en las islas Bahamas.



La semana pasada, la actriz estuvo rodando en Puerto Rico junto a Johnny Depp "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides". El representante de Penélope Cruz había desmentido hasta ahora los insistentes rumores sobre el embarazo de la actriz que circulaban por los medios de comunicación de todo el mundo.