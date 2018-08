noticias

Entrevista a Félix Linares

"Me iría de potes con Javier Bardem, que es un gran juerguista"

Bea Sever

14/09/2011

Cuando se cumplen 15 años de La Noche de... entrevistamos a su presentador, Félix Linares, y descubrimos que odia a Torrente y que, a pesar de que ama el cine, no le gustaría dirigir el Zinemaldia.

Noticias (1) Félix Linares responde a nuestras preguntas rápidas

¿Recuerda la primera película que vio de niño?



No, pero mi madre asegura que era un western protagonizado por Errol Flynn. Cuenta que monté tal escandalera que me tuvieron que sacar, motivo por el cual ella dijo "a este niño no le va a gustar el cine". La primera que recuerdo es 20.000 leguas de viaje submarino. Fueron dos horas y pico de estar fascinado por la película.



¿Alguna otra película te ha impactado tanto?



Sí, a mi me impactan muchas películas. Me impactó Bergman la primera vez que lo vi, me impactó mucho Hitchcock, tenía tal sabiduría haciendo cine... Yo recuerdo ver dos películas de Hitchcock en la misma semana y haberme quedado estupefacto en las dos. Es donde aprendí la importancia del director.



¿Cómo lleva su mujer su obsesión por el cine?



Teniendo en cuenta que la aguanta desde hace treinta y tantos años, la supongo resignada. Eso sí, ha puesto límites y ya no ve todas las películas que veo yo, que son unas cuatro a la semana.



¿Con que actor o actriz se iría de potes?



Me iría con gente antigua. Por ejemplo, Robert Mitchum siempre me pareció un cachondo de cuidado y tuve ocasión de comprobarlo cuando vino al Zinemaldia. Dio una rueda de prensa muy divertida, muy irónica. Es el típico tío que nunca se ha creído demasiado que esto del actuar sea para sacralizarlo. En ese sentido es igual Javier Bardem, gente que pone en su justa dimensión cuál es su valor y que, por otra parte, son magníficos intérpretes de los papeles que les adjudiquen. Hacen absolutamente de todo y lo hacen bien. Con Javier también iría, que es un gran juerguista como ha demostrado en Donostia, ahora ya no, supongo. Y ya puesto a ir de desfase total, iría con aquellos del Rat Pack, los chicos de Frank Sinatra y compañía: Dean Martin, Sammy Davis, Peter Lawford, Angie Dickinson, Shirley MacLaine... Aquellos sí que no descansaban y parece que no les ha ido mal, porque todos los hombres han muerto a edad avanzada y todas las mujeres siguen vivas.



¿Haría un cameo en Torrente?



Es difícil porque yo respeto tanto la labor de actor y me da tal vergüenza... Además, sinceramente, yo odio a Torrente. Me parece la banalización más astracanesca y el deterioro de un arte. Santiago es un tío estupendo, muy divertido y la verdad es que yo me río mucho con él, hacerle una entrevista es fantástico, pero Torrente es basura pura. Tiene esa gracia socarrera y tonta, la gracia del caca, culo, pis. Nosotros somos más de argumento, que el chiste tenga sentido. Si puedo, no veré Torrente 4.



¿Le han reconocido alguna vez por su voz?



Pues sí. Una vez fui a cobrar un cheque, estaba el bancario mirando hacia abajo, le pasé el cheque y le dije "¿te enseño el carné?", y me respondió "con esa voz, no".



Teniendo en cuenta su conocimiento ¿se ve dirigiendo un festival, por ejemplo, el Zinemaldia?



No, eso es un jaleo. Yo no estoy dotado para la cosa administrativa y ser director del Zinemaldia es un trabajo administrativo. Tienes que pelear con la gente que da el dinero, tienes que pelear con aquellos a los que das dinero, te llevas un disgusto cada vez que una película es un desastre... y no tiene nada que ver con el cine. Lo que más atrae a la gente, los Goya, los Oscar, no tiene nada que ver con el cine, es sociedad, oropel, jolgorio, está muy bien, pero no es cine.



¿El cine como industria no le interesa?



Yo sé que el cine es una industria y sé que como tal tiene que comportarse. El cine está para ganar dinero, como la industria editorial y la de la música. Lo que me interesan son las personas que son capaces de hacer cultura a pesar de las dificultades que les pone la industria. Lo que pasa es que ahora la mayor parte de la producción está decidida por unos tipos que no saben nada de cine y que lo único que miran son las cuentas. Saben de las excelencias de éste y aquel por lo que cobra y, sobre todo, por lo que ha dado su última película. Hay un dicho que dice que en Hollywood vales lo que vale tu último trabajo. Esta es una ley implacable. Hacer en esas condiciones un buen trabajo es más difícil que ser un artista atormentado que sufre consigo mismo.



¿Qué opinión le merece el 3D?



Es un invento circunstancial, lo que pasa es que ha sido publicitado como la salvación de la industria y hay gente que se lo ha creído. El 3D nació en los años 50 para combatir la televisión que se estaba imponiendo. Hasta Hitchcock hizo una película, Crimen Perfecto, en 3D y otros grandes también lo hicieron, pero no funcionó. Avatar es lo que es, en 3D o en plano. Es un enorme desarrollo técnico con unas ideas pobres de solemnidad y con unas copias descaradas a cosas que ya habían hecho otros. ¿Que con el 3D ha vuelto loca a la gente? Sí, pero además la gente seguramente no conocía los orígenes de todo lo que ha copiado el señor Cameron. Al final, es lo que está pasando ahora, que la memoria del espectador es muy frágil y le colocan comida recalentada y le parece que está buena.