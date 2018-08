noticias

Javier Clemente: 'Jugadores de la diáspora yo sí ficharía'

Bea Sever

14/09/2011

Entrevistamos al nuevo seleccionador de Camerún, que nos confiesa que alguna vez ha pensado en presentarse a la presidencia del Athletic y que planea jubilarse dentro de cuatro años.

Últimamente se le ve otra vez por Barakaldo, ¿retornando al hogar?

No, retornando al hogar no, porque no me he ido nunca. Pero bueno, voy a Barakaldo para ver a mi madre y algunos días a estar con algunos amigos. Lo que pasa es que ahora estoy más por aquí, pero ahora empezaré a faltar, porque como tengo que ir a Camerún... pero cuando estoy aquí siempre intento ver a la familia ¿no?

¿Ha empezado ya a entrenar en Camerún?

Sí, ya he empezado, sí.

¿Qué tal? ¿Miedo, ilusión, es muy diferente?

Jaja, bueno, es diferente y cuando yo trabajo siempre estoy ilusionado. Siempre tengo cosas para hacer y cosas para que la gente mejore y cuando uno trabaja en la mejora de los demás, pues lo intenta. Entonces, por eso estoy ilusionado, en ver mejorar a los demás ¿no?. Ese es mi sino, cuando estaba en el Athletic, quería ver mejorar a los chavales del Athletic, y ahora estoy en otro sitio, pues quiero ver como mejoran los chavales que yo estoy entrenando.

¿Por qué le quieren tanto en Bilbao?

Porque siempre me he mojado por Bilbao y siempre les he dicho las cosas como son, nunca les he engañado.

Aún así vive en Zarautz hace unos años, ¿por qué en Zarautz?

Sí, bueno, vivo a medias entre Zarautz y Bilbao. Pero bueno, donde más duermo por las noches es en Zarautz. De siete días, cinco en Zarautz, dos en Bilbao. Pero bueno, porque estoy más tranquilo.

Hay quien dice que de no ser por aquella lesión habría llegado lejos como jugador, ¿usted que cree?

No lo sé, no lo sé. Cuando jugaba di todo por el Athletic, di la pierna por el Athletic y, cuando se me acabó, me hice entrenador por el Athletic y le di todo al Athletic. Y ahora, cada vez que puedo hacer algo por el Athletic, lo hago. Lo que pasa es que el Athletic no siempre hace lo que puede por los demás.

Siempre dice que lleva al Athletic en el corazón, ¿ha pensado alguna vez en presentarse a las elecciones del Athletic?

Pues sí lo he pensado, pero de momento, creo que no me ha llegado el momento, hasta ahora no lo he hecho nunca. Pero también creo que el concepto de presidente que tengo yo no tiene nada que ver con los presidentes que existen, por tanto, si yo me presentara al Athletic, sería para cambiar totalmente la estructura que tiene el Athletic. Entonces, no sé si estaría preparado para ello, ni si a la gente le gustaría ver un Athletic como yo me imagino que debe ser el Athletic ¿no?

Por ejemplo, si fuera presidente, ¿ficharía jugadores de la diáspora?

No, no, no. ¿De fuera dices, extranjeros?

Sí, bueno, pues argentinos con abuelos vascos...

Sí, si, yo esos sí. Sí, esos sí ficharía.

¿En su última temporada en el Athletic hubiera recuperado a Julen Guerrero?

Bueno, cuando estuve yo en el Athletic a Julen Guerrero no se me ocurrió darle la baja, fue un jugador útil para el equipo. Eso fue el último año que yo estuve, luego al año siguiente le echaron, pues yo de eso ya no sé nada. Conmigo Julen siempre ha cumplido.



¿Por qué hay tantos jugadores navarros en el Athletic? ¿Puede ser que al ser poblaciones rurales los chavales juegan más allí al fútbol?

No, porque en Navarra lo hacen bien. Navarra está trabajando bien, y como Navarra está trabajando bien, pues nuestro mercado es Euskadi, entonces son los que trabajan bien en Navarra. Lo que hay que hacer es tener vizcaínos, pero en el Athletic hay más gente de fuera que vizcaínos, cuando la identidad fundamental del Athletic siempre ha sido Bizkaia ¿no? Pero eso se nos está yendo ya.

¿Qué sintió ante el triunfo de la selección española?

A mi me alegró muchísimo. Yo pertenezco al fútbol nacional, al fútbol español y al fútbol vasco, por supuesto. Y los jugadores del Athletic también pertenecen al fútbol nacional y al fútbol vasco, y que haya sido campeón España yo creo que es bueno para todos. Pero bueno, bueno de bueno, bueno de bueno. Es bueno para el Athletic, es bueno para todos los que estamos metidos en el mundo del fútbol. Por tanto, yo creo que ha sido una cosa estupenda.

¿Ha pensado cuándo se retirará?

He pensado, pero no sé si lo haré. He pensado retirarme dentro de cuatro años.

¿Y qué haría después?

Pues después pasear y tomar el aire. Y ver a los nietos como crecen y hablar de fútbol con algún periodista, de lo que estoy viendo, pues recordando viejos tiempos, porque si ya no soy profesional... Pero de momento me quedan cuatro años de profesional, por tanto, ahora hablo como profesional, no hablo como simple aficionado.

¿Y después ejercerá de abuelo, paseando nietos y eso?

No, de abuelo... para ser buen abuelo es difícil. Pero bueno, yo soy abuelo y, por tanto, intentaré ser lo mejor que pueda para mis nietos.