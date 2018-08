noticias

Vídeo polémico

The Wall Street Journal excluye a Bilbao de la 'quema' española

Redacción

04/10/2010

El diario critica en un vídeo la situación económica de España a la que presenta como un país de "vagos" y un lastre para Europa. Ya al final, añade que "Bilbao ha sabido capear el temporal".

No es nuevo que The Wall Street Journal arremeta contra España, de hecho, el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se entrevistó recientemente con el consejo editorial de este diario para tratar de proyectar una imagen positiva del país. No parece haber surtido efecto. El vídeo publicado la semana pasada en la web del diario norteamericano ha encendido los ánimos de muchos. En él, la publicación financiera comienza definiendo a España como un "país de fiesta y baile" y le califica como el Lehman Brothers de Europa.

El videoreportaje alterna los testimonios de ciudadanos, políticos y economistas con imágenes de fiestas, sobre todo de Sanfermin, y datos negativos sobre la economía española. En general, el reportero proyecta una imagen de la España de baile y pandereta, pero alrededor del minuto 17:00, dedica unos segundos a mencionar que "Bilbao ha sabido capear el temporal".

Bajo el título "Cutting Back: Spain Hits Hard Times" (Recortes: España afronta tiempos duros), el vídeo aborda el tema del desempleo y de la burbuja inmobiliaria y se pregunta si España es un "país muy grande para caer o muy grande para salvar".