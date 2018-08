noticias

Alex Sardui: 'Crear un disco es parir; el directo, ver al crío crecer'

Bea Sever

14/09/2011

Mientras ultima su último disco, el cantante de Gatibu nos ha contado que, aunque vienen malos tiempos, el grupo no tiene fecha de fin. Tendremos a Alex Sardui con su baile característico para largo.

Por fortuna, lo he visto siempre en casa. Mi aita, mi tío... siempre han cantado y yo aprendí en casa, cantando con ellos. ¡Y lo hacíamos bien! Yo diría que la afición me viene desde pequeño.

Pronto volverás a ser aita y te vas a casar. ¿Se va a notar en tu música que 2has madurado"?

No, yo no mezclo las cosas. Una cosa es la música y otra cosa es la vida. Puede ser que a veces reflejes la vida en las letras, pero no, en este caso no. Algunas experiencias se escriben y otras se viven.

Has pasado cerca de tres años presentando el programa "Bi errepidean". ¿Cómo valoras la experiencia?

Para mi ha sido muy buena, en lo personal. En lo que al programa se refiere, ha durado tres años, después nos han dicho que no y eso es así. Pero en lo personal, como casi cada semana íbamos a visitar a alguien, pues ¡buah! Ha sido genial. Conoces gente de todo tipo, que hace diferentes cosas y vas haciéndote una idea de esas cosas, aprendes. He estado muy a gusto y volvería a hacer algo así, sin ningún problema.

Ahora que ha finalizado el programa, ¿vives de la música?

Sí, vivir o algo así, ja-ja. La gente del teatro, los escritores y los músicos tenemos que arriesgar en la vida. No es un trabajo como otro. En un trabajo "normal" puedes estar fijo o no, pero sabes para cuanto tiempo tienes y lo que vas a cobrar. En la música tienes que trabajar y aguantar lo que venga. Hay rachas buenas y rachas malas.

Y ahora toca mala racha, ¿no? ¿Cómo ves la industria de la música?

¡Muy mal! Está en su peor momento. La música vasca no vende. Los conciertos también van a bajar con la crisis, porque los ayuntamientos, etcétera, lo primero que recortan es eso, la cultura. Vamos a tener problemas, nosotros y otros muchos. Pero los que más problemas tienen son los grupos nuevos. Los grupos nuevos necesitan inversión y ahora las discográficas no tienen tanto dinero. Antes algunos grupos eran rentables y con ese dinero las discográficas invertían en otros grupos. Ahora no se hace eso, están demasiado apretadas.

Vosotros tenéis mejor suerte que otros; el público quiere a Gatibu. Prueba de ello, es que habéis ganado varios premios Gaztea.

Sí, tres veces. El año pasado ganamos el premio al mejor disco y a la mejor canción, y anteriormente ganamos otro por la canción "Alkondarie". Eso siempre se agradece, es señal de que la gente te escucha, de que les gusta y de que te votan, han confiado en ti. Pero bueno, ya sabes como son estas cosas, es como en el fútbol, una cosa es ganar hoy, pero mañana también hay que trabajar. Esto no tiene final y en eso pasamos el tiempo.

¿Tocáis fuera de Euskal Herria? ¿Cómo os reciben?

Bien. Este año hemos estado en Madrid, Barcelona, Asturias y Valencia. También hubo posibilidades de ir a Galicia, pero por las fechas, como tenemos que mover muchas cosas, somos muchos, no hemos podido hacerlo. Pero en el resto nos han acogido bien. En Barcelona, por ejemplo, había 350 entradas a la venta, se vendieron las 350 y se quedó gente fuera. Y el ambiente, ¡genial! Los vascos cuando nos juntamos... Y en Madrid también, los vascos cuando nos juntamos... ¡la fiesta no nos la quita nadie!

¿Qué te gusta más, la labor creativa, parir las canciones, o tocar en directo?

Parir sería sacar el disco y, una vez que das a luz al niño, tiene que crecer. El niño o el disco está desprotegido si tú no lo defiendes. Yo diría que tocar en directo es ver crecer a ese crío y crear es darle la vida.

Desde aquel primer trabajo de Exkixu hasta ahora habéis ido mejorando constantemente la calidad técnica. ¿Tenéis margen para seguir mejorando?

Nunca llegas al tope. Siempre hay algo que mejorar, en cuanto a las letras, en lo que a la música se refiere, en las bases, en la guitarra... Ahí hay un trabajo que no se puede dejar de hacer, tenemos que ser serios en eso. Si ves que el proyecto tiene posibilidades, tienes que trabajarlo y si ves que no tiene, rechazarlo. Hay que tener las ideas claras.

Echando la vista atrás, ¿qué tienes que agradecer a Exkixu?

Yo con Exkixu aprendí mucho. Nosotros hacíamos las maquetas, nosotros las vendíamos, nosotros conseguíamos los conciertos, nosotros buscábamos discográfica... hacíamos todas esas tareas. Yo agradezco eso a Exkixu por encima de todas las cosas. Cómo sufrí cuando comencé el camino y cómo estoy ahora, que cosas tengo y cómo disfrutamos... El realizar esas tareas me dio la base. Además, pasamos tres o cuatro años fantásticos con el grupo, de un lado a otro de Euskal Herria. Nos hicimos famosos, yo nunca pensé que me haría famoso, y gracias a Exkixu mucha gente nos conoció y eso nos ha abierto muchas puertas.

Ya son siete años con Gatibu. ¿Hasta cuando?

La música no tiene final. Hay un grupo, hay un sistema, hay una forma de trabajar y el problema viene cuando se rompe eso. Nosotros nos llevamos bien, nos decimos las cosas a la cara y eso se agradece. Al fin y al cabo, lo que conseguimos es estar todos de acuerdo. Cuando tomamos una postura en cuanto a un disco, a una canción, a una forma de directo o a unos técnicos concretos... esa elección la hacemos entre todos. Lo más importante para seguir es estar unidos. Así que, sin fecha.

¿En qué estás trabajando ahora?

Esta semana Haimar va a entrar a grabar la guitarra. El pasado fin de semana estuvimos grabando las bases, y en el momento en que entre Haimar, yo tengo que estar preparado para grabar las nuevas canciones. Vamos a grabar tres canciones nuevas en el disco. Es un directo de la gira del 2009 que saldrá para la Feria de Durango.

Tu estilo de baile tiene muchos seguidores. ¿Ensayas?

Ja-ja. He bailado así desde muy joven. No es algo que haya aprendido. Me dicen que es característico, pero yo ni me doy cuenta. A veces, la gente por la calle me hace esos gestos. Yo me río, me parece bastante gracioso.