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ASCENSO DE LA DERECHA EN AUSTRIA. EL GOBIERNO SE FORMARÁ EN DICIEMBRE.....

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TRAS LAS RECIENTES ELECCIONES EN AUSTRIA, LA DERECHA REGISTRA UN GRAN INCRENTO RESPECTO A COMICIOS ANTERIORES. SEBASTIAN KURZ PRESIDENTE Y CANDIDATO DEL PARTIDO POPULAR AUSTRIACO, SERÁ EL PRÓXIMO CANCILLER

ASCENSO DE LA DERECHA +EXTREMA DERECHA EN AUSTRIA. SEBASTIAN KURZ CANCILLER

29/10/2017

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TRAS LAS RECIENTES ELECCIONES EN AUSTRIA, LA DERECHA REGISTRA UN GRAN INCRENTO RESPECTO A COMICIOS ANTERIORES. SEBASTIAN KURZ PRESIDENTE Y CANDIDATO DEL PARTIDO POPULAR AUSTRIACO, SERÁ EL PRÓXIMO CANCILLER.

YA HAN COMENZADO LAS NEGOCIACIONES ENTRE EL ÖVP y EL FPO PARA LA CONFIGURACIÓN DE UN NUEVO GOBIERNO, QUE PROBABLEMENTE SERÁ OFICIAL EL PRÓXIMO MES DE DICIEMBRE

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