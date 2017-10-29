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TRAS LAS RECIENTES ELECCIONES EN AUSTRIA, LA DERECHA REGISTRA UN GRAN INCRENTO RESPECTO A COMICIOS ANTERIORES. SEBASTIAN KURZ PRESIDENTE Y CANDIDATO DEL PARTIDO POPULAR AUSTRIACO, SERÁ EL PRÓXIMO CANCILLER
ASCENSO DE LA DERECHA +EXTREMA DERECHA EN AUSTRIA. SEBASTIAN KURZ CANCILLER
29/10/2017
TRAS LAS RECIENTES ELECCIONES EN AUSTRIA, LA DERECHA REGISTRA UN GRAN INCRENTO RESPECTO A COMICIOS ANTERIORES. SEBASTIAN KURZ PRESIDENTE Y CANDIDATO DEL PARTIDO POPULAR AUSTRIACO, SERÁ EL PRÓXIMO CANCILLER.
YA HAN COMENZADO LAS NEGOCIACIONES ENTRE EL ÖVP y EL FPO PARA LA CONFIGURACIÓN DE UN NUEVO GOBIERNO, QUE PROBABLEMENTE SERÁ OFICIAL EL PRÓXIMO MES DE DICIEMBRE
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