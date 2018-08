noticias

Carlos Sobera: 'Nunca he querido abandonar ETB, mi primera televisión'

Bea Sever

14/09/2011

El presentador de Barakaldo vuelve a casa para presentar "Consumidores", los sábados a la noche. Además, este año le veremos sobre los escenarios ,y en enero, llega a los cines ¡hablando en euskera!

Vuelve a ETB con "Consumidores". ¿Qué tipo de programa vamos a ver?

Os vais a encontrar un programa fundamentalmente informativo, pragmático, útil para el consumidor y para el ciudadano normal y con una presentación de entretenimiento para que sea todo mucho más agradable y llevadero. Con soltura, con dinamismo y con un tono muy directo y muy amable.

Entonces se tocarán temas serios. ¿Qué papel va a representar? ¿Va a estar más serio? ¿Moverá la ceja?

La ceja hace ya tantos años que no la muevo, que la tengo atrofiada. Me toca el papel de un moderador y de un informador. Sí, se tocan temas serios: cuestiones de sanidad, alimentación infantil, temas de créditos, bancos, telefonía... donde se ponen de manifiesto problemas que la gente vive de verdad en la calle y, claro, se trata de dar consejos útiles para ver lo que tenemos que hacer, para que no nos tomen el pelo o para que nuestros derechos sean respetados. Hay un alto contenido informativo, y técnico también, pero contado de una forma muy didáctica, que es el papel que tenemos Adela y yo: ser didácticos; para que ni sea plúmbeo, ni sea no-entendible para el consumidor medio.

¿Qué estructura tendrá?

El formato tiene siempre una primera parte donde se plantea el tema más importante del programa y con más afectación social y ahí se trata siempre de traer 3-4 personas, que mantienen opiniones distintas y se crea un debate. Luego, siempre hay otra sección en la que se informa técnicamente sobre problemas reales que ocurren en la vida diaria y se trata de darles solución de la mano de un experto al que se entrevista. Y luego, siempre hay una sección de entrevistas a famosos que tienen también problemas de consumo y que nos cuentan cuáles son y como los han resuelto.

¿Qué expectativas tiene para el programa?

Que guste. No es un programa para hacer audiencias millonarias, ni creo que ETB se lo plantee, pero es un programa bonito, porque es muy útil, es muy social. Cuando una tele pública se atreve a hacer eso, yo creo que hay que aplaudírselo, porque están todos tan preocupado con las audiencias, que cuando una cadena decide hacer servicio público, hay que reconocerle el mérito y hay que aplaudirle.

Retorna al hogar cuando se cumple un año del fin de "Date el Bote".

Yo siempre digo, y lo reivindico mucho, que de todos los presentadores que ETB ha dado a lo largo de su historia, que han sido muchos, que se han marchado a Madrid y han triunfado en Madrid, soy el único que jamás se ha ido de Euskal Telebista. Es decir, Jorge Fernández, Emma García, Patricia Gaztañaga, Patxi Alonso, Ramón García, Karlos Argiñano... La lista es enorme. Todos, una vez que han triunfado en Madrid se han quedado allí. No ha vuelto ninguno. Yo soy el único que durante estos doce años que llevo en Madrid trabajando, siempre he tenido un pie en Madrid, por muy bien que me haya ido, y siempre he mantenido el otro en ETB, con mi gente. Porque nunca he querido abandonar la que fue mi primera televisión.

¿Cuántos años han pasado desde que se animó a dejar la universidad y dar el salto a Madrid?

Desde que empecé en ETB, ha pasado 15 años y desde que dejé la universidad, 13. Fue en el 97 cuando me fui a Madrid, a hacer "Al salir de clase" y fue cuando tomé la decisión de que tres cosas a la vez no podían ser y dejé la uni con dolor de corazón y de mis alumnos, que seguro que me echarán de menos (ja-ja).

Me imagino que nunca se ha arrepentido.

No me arrepentí en su momento de dar clases en la uni, porque es una actividad que tiene mucho que ver con ser actor, sobre todo de teatro, en un escenario. Y tampoco me arrepiento de haberlo dejado, porque fue una etapa que duró diez años y para mi fue muy importante, me formó mucho, me ayudó a ser quien soy ahora, pero que terminó y que no tenía sentido alargar más.

Pero usted quería trabajar como actor y trabaja como presentador.

Y como actor también. Sé que es una faceta menos visible, pero yo me fui a Madrid como actor, a hacer "Al salir de clase", y he hecho tres o cuatro pelis y he hecho tres obras de teatro. Ahora mismo, por ejemplo, estoy con la compañía Ados Teatro y teniendo como partenaire a Mar Regueras, ensayando La Guerra de los Rose, que estrenamos en Zamora a principios de noviembre, en gira. Llegamos, por ejemplo, a Barakaldo los días 19, 20 y 21; sé que vamos a estar en enero o febrero en Bilbao, y en abril llegamos a Madrid, al Teatro Bellas Artes. Como ves, mi faceta de actor, sobre todo la teatral, que es donde un actor se encuentra más a gusto, no la abandono.

Ha pasado siete años sin subirse a un escenario. ¿Miedo?

Ya sabes como es esto, "El hombre propone y Dios dispone". En el 2004 dejé de representar El club de la corbata, fue cuando fiché con Antena 3 y entonces mi vida se complicó mucho, porque estaba haciendo "Date el Bote" en ETB, que era un programa diario, y me puse a hacer otro diario en Antena 3. De repente, era imposible encontrar tiempo para hacer teatro y en el teatro tienes que tener tiempo, porque es muy exigente, te lleva muchas energías, lleva mucho tiempo preparar el papel y hasta el año pasado no he tenido hueco. Tenía ya pensado volver en el 2010, hubiese querido volver un pelín antes, pero tampoco pude, y al final, en noviembre es cuando vuelvo a estar sobre un escenario, que la verdad, es que tengo unas ganas locas.

¿Es el teatro su gran amor?

No más grande que la tele. Yo reconozco que en la televisión me encuentro como pez en el agua porque el medio es muy caótico, es para gente que tenga capacidad de improvisación, que sea espontánea, que sea empática. Y yo soy así en mi vida real, con lo cual en la tele me encuentro en un medio perfecto para mi modo de expresión y para mi forma de ser. El teatro es más disciplina, es más concentración, es más estudio... Digamos que son características que no tienen tanto que ver con mi personalidad, lo que pasa, es que el resultado te complace tanto que es muy satisfactorio. Pero la tele la amo profundamente también.

Y en el cine estrenará Zigortzaileak (Los castigadores), donde interpreta a un padre maltratador y hasta habla en euskera.

Es verdad. Oye, que eso fue un reto impresionante, porque me tuve que aprender unos diálogos larguitos, con palabras muy difíciles de pronunciar desde el punto de vista fonético. Fue un reto el poder hacerlo en euskera de manera que fuera creíble. Me apeteció mucho, me hizo ilusión y dije: "Pues voy a probar". Además, era un papel pequeño, con lo que podía permitirme el reto, porque si hubiera sido más largo, hubiese acabado mal, pero como era pequeñito, me animé y salió muy bien.