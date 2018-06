noticias

Análisis

Quo vadis, Europa?

Salvini quiere elaborar un censo de gitanos y expulsar a los que no son italianos. Mientras tanto, en Alemania, el ministro del Interior está en abierta rebelión contra Merkel.

Europa, ¿a dónde estás yendo? Matteo Salvini, ministro del Interior y auténtico hombre fuerte del Gobierno italiano, ha dicho que hay que elaborar un censo de los gitanos que hay en Italia. El objetivo de ese censo sería determinar cuáles de esos gitanos son italianos y cuáles proceden de Rumanía, Bulgaria y Hungría, para expulsarles. Y ha añadido una frase que deja bien claro el talante racista de Salvini: "Por desgracia, a los gitanos italianos te los tienes que quedar en casa".

Esto no solo desenmascara a la Liga, el partido de Salvini, sino también al Movimiento 5 Estrellas. Si verdaderamente éste fuera un partido de izquierdas, debería haber roto ya su coalición con la Liga. Si no lo hace ya, quedará claro que 5 Estrellas no es más que populismo vacío.

Mientras tanto, en Alemania, el ministro del Interior, Horst Seehofer, está en abierta rebelión contra la canciller, Angela Merkel. Seehofer quiere sacar adelante una ley para cerrar las fronteras de Alemania y para expulsar a muchos de los inmigrantes que ya han entrado. Y se ha permitido el lujo de darle dos semanas de plazo a Merkel para que la acepte, dando a entender que, si no, romperá el Gobierno. Quo vadis, Europa?