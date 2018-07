noticias

Análisis

Merkel no ha podido con Seehofer

Si la canciller hubiera echado al ministro bávaro se hubiera producido la ruptura entre la CDU y la CSU, y habría acarreado la caída del gobierno de coalición.

Angela Merkel está muy débil políticamente y no ha podido sofocar la rebelión de su ministro del Interior, Horst Seehofer. O quizá es que no ha querido, ha actuado con responsabilidad y ha preferido salvar el Gobierno de coalición. Merkel siempre ha apostado por la estabilidad, y ésta vez también lo ha hecho. Seehofer se merecía que Merkel le hubiera echado. Sobre todo cuando Seehofer dijo, con un punto de chulería, que "no voy a permitir que me eche una canciller que está ahí gracias a mí". Pero eso hubiera producido la ruptura entre la CDU, el partido de Merkel, y la CSU, el de Seehofer, que llevan 70 años juntos. Y, además habría acarreado la caída del Gobierno que ambos forman con el socialdemócrata SPD.

El resultado es que Seehofer se ha salido con la suya. Los extranjeros que lleguen a Alemania después de haber solicitado asilo en otro país europeo serán devueltos inmediatamente a ese país. Eso implica que habrá controles reforzados en la frontera entre Austria y Alemania, que es lo que Merkel quería impedir. Otra victoria para los partidarios de cerrar las fronteras europeas. El italiano Salvini, el húngaro Orbán y y el austriaco Kurz dan la bienvenida a Seehofer en su club, que cada vez reúne más dirigentes europeos.