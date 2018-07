noticias

Cita en Helsinki

Trump y Putin van a celebrar en la capital finlandesa su primera cumbre bilateral para hablar de varios conflictos internacionales en los que las posiciones de los dos están enfrentadas.

Helsinki ya ha sido escenario en tres ocasiones de cumbres entre los máximos dirigentes de Moscú y Washington. En 1975 se reunieron allí Gerald Ford y Leonid Breznev. En 1990 lo hicieron George Bush padre y Mijail Gorbachov. En 1997, fueron Bill Clinton y Boris Yeltsin los protagonistas de la cumbre. Ahora Trump y Putin van a celebrar en la capital finlandesa su primera cumbre bilateral; se han visto antes en reuniones internacionales, pero éste va a ser su primer cara a cara.

¿Y para qué se reúnen? Supuestamente, para intentar mejorar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos y para hablar de varios conflictos internacionales en los que las posiciones de los dos están enfrentadas. No hay nada que esperar con respecto a Ucrania. Putin no va a dar marcha atrás en la anexión de Crimea y Trump no puede aceptar esa anexión. Respecto a Siria, en cambio, puede haber puntos de interés común. A Estados Unidos le interesa reducir la influencia de Irán en Siria. Putin podría convencer a Trump de que la mejor manera de conseguirlo es dejar que Bashar El Assad gane la guerra y permitir que Moscú mantenga su influencia sobre Assad. También hablarán de los acuerdos de control de armas nucleares que han firmado Moscú y Washington en el pasado, pero, a primera vista, no se espera nada espectacular.