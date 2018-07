noticias

Asombro en Helsinki

Lo de Trump es lo nunca visto. Un presidente de un país desautorizando a su propio sistema de justicia y a sus servicios secretos para defender al presidente de otro país.

Asombroso. Esto no se ha visto nunca. Un presidente de un país desautorizando a su propio sistema de justicia y a sus servicios secretos para defender al presidente de otro país. Trump diciendo que cree más a Putin que a sus propios servicios secretos, y que la trama rusa que está investigando el fiscal especial Mueller es un invento. No es extraño que en Estados Unidos hasta sus propios votantes estén llamando a Trump traidor. ¿Qué se traen entre manos Trump y Putin? No han anunciado ningún acuerdo concreto, pero sí han dicho que van a mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Unas relaciones hasta ahora malas por culpa de "la estupidez" de la política estadounidense, llegó a decir Trump.

Bueno, que mejoren las relaciones entre las dos grandes potencias nucleares no parece malo, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hablaron Trump y Putin en esas más de dos horas cara a cara, solo con los traductores? Pues seguro que hablaron de Europa, y no para bien. Los dos coinciden en que quieren debilitar a la Unión Europea. Trump, porque quiere cambiar las relaciones políticas y económicas en favor de Estados Unidos, con guerra comercial incluida. Putin, porque quiere una Europa más débil y más desunida, que no le pueda plantar cara ante aventuras militares como la de Ucrania. Es el momento de preguntarnos, los europeos, por qué tienen tanto interés los líderes del Nuevo Autoritarismo en acabar con el experimento de la Unión Europea.