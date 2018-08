noticias

En su Manual de Estilo

RTVE incluye a los toros como 'violencia con animales'

Redacción

07/01/2011

No emitirá corridas de toros por su horario, pero reflejará la "actualidad" del mundo taurino en su programación.

El Manual de Estilo de RTVE, que presentó en diciembre de 2010 el presidente de la corporación, Alberto Oliart, incluye los toros en la sección ''violencia con animales'' dentro del apartado ''cuestiones sensibles'' y veta las corridas en RTVE.

Concretamente, el manual establece que RTVE "no emitirá corridas de toros por su horario, ya que generalmente coincide con el horario protegido para la infancia".

No obstante, señala que "RTVE no es indiferente a la relevancia que tiene el mundo de la tauromaquia ni a su influencia en muchos aspectos socio-culturales", por lo que apuesta por reflejar la "actualidad" del mundo taurino "en la programación" tanto de la televisión como en la radio, aunque no se emitan las corridas.

Para ello, el manual apuesta por "programas específicos en TVE y RNE" dedicados a la tauromaquia y a facilitar "el seguimiento en la programación de aspectos artísticos, literarios, medioambientales y sociales relacionados con el toro de lidia y la tauromaquia".