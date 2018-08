noticias

Un artículo de física de la UPV, entre los más citados del mundo

10/02/2011

Uno de sus autores es Alberto García, miembro del Departamento de Física de la UPV en 2002. En 10 años, el artículo ha sido citado en 2.400 ocasiones.

Un trabajo escrito por investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y del Donostia International Physics Center (DIPC) se encuentra entre los artículos de física más citados del mundo en los últimos diez años, según el índice Essential Science Indicators, que lo sitúa en el puesto número 15.

La Universidad pública vasca ha informado hoy en un comunicado de que el artículo, titulado "The SIESTA Method for ab initio Order-N Materials Simulation", se publicó en la revista especializada "Journal of Physics: Condensed Matters" en 2002 y, desde entonces, ha sido citado en casi 2.400 ocasiones.

El trabajo describe un conjunto de ideas y algoritmos para incrementar la eficiencia de los cálculos de las propiedades electrónicas de los materiales, lo que resulta necesario para hacer predicciones en la escala del nanómetro.

Ese método ha originado un código de ordenador llamado SIESTA, que cuenta con más de 3.500 usuarios registrados y ha dado lugar a la publicación de cerca de 2.000 artículos de investigación en revistas internacionales.

Daniel Sánchez Portal, del DIPC; Alberto García, miembro del Departamento de Física de la Materia Condensada de la UPV en 2002 y actualmente del Institu de Ciència de Materials de Barcelona; y Emilio Artacho, catedrático de la Universidad de Cambridge, son los coautores de dicho artículo.