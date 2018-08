noticias

Déchets dans les poubelles : Bil ta Garbi en appelle "au bon sens"

Rédaction

eitb.com

14/06/2011

Passer de 393 kg par habitant en 2009 à 366 kg en 2014 est un "objectif réalisable", estime le syndicat mixte, qui met en place une campagne de sensibilisation relayée par l'ADEME.

La question de la quantité de déchets dans les poubelles doit se poser avant même d''envisager la problématique de son tri, puis de son éventuelle valorisation, a communiqué ce mardi le syndicat mixte du Pays Basque nord Bil ta Garbi, en lançant une communication de sensibilisation au "bon sens" qui doit guider la vie quotidienne.

"Adoptons ces gestes qui font la différence" est une campagne d''information relayée par l''ADEME, qui invitera "tous et toutes" à participer à un effort collectif de réduction des volumes d''ordures ménagères de 7% de 2009 à 2014, selon les directives souhaitées par le Grenelle de l''Environnement.

Réduire ; limiter ; mettre un stop pub ; réparer ; réutiliser ; acheter malin ; composter : 7 gestes du quotidien qui seront l''ossature d''un programme d''actions locales de réduction à la source, tel que synthétisé après une concertation avec une cinquantaine d''acteurs du Pays Basque nord (entreprises, associations, collectivités).

Si quelques initiatives (comme l''action derecyclage des vêtements par Emmaus) ont déjà permis à Bil ta Garbi de mesurer une baisse de 7% du volume global de déchets entre 2002 et 2008, cet objectif est "réalisable, si tout de monde s''y met", a insisté Patrick Listre, vice-Président du syndicat, soit une transition de 393 kg par habitant en 2009 à 366 kg en 2014 selon les chiffres de bil ta Garbi.

Les entreprises seront particulièrement sensibilisées, qui produisent 22% des déchets traités, mais également les manifestations locales et les activités liées au tourisme, quand 9.500 tonnes de déchets supplémentaires sont observés sur une saison.

Composter ses déchets devra devenir une habitude à poursuivre, qui permettrait là ou c''est possible de réduire de 40 kgs en moyenne ses déchets par an et par habitant, tout comme devrait être privilégié le réflexe de "choisir malin" des produits à acheter en priorité pour leur encombrement d''emballage le plus réduit possible.

De nombreux conseils et fiches détaillés figureront prochainement le site de Bil ta Garbi.