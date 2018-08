noticias

Oreja de Van Gogh: 'Somos un poco moñas'

08/09/2011

La esperanza de paz en el País Vasco, la homosexualidad o las adicciones ocupan parte de las nuevas canciones de este grupo.

La Oreja de Van Gogh regresa con un nuevo disco en el que, pese a algún giro de rock electrónico, no falta su candidez de siempre.



"Es verdad que se puede contar las veces que decimos "sol" y "amor", porque sabemos que somos un poco moñas, pero hay que querer saber leer a La Oreja", ha dicho este jueves el teclista Xabi San Martín en la rueda de prensa de presentación de "Cometas en el cielo", su sexto disco de estudio, que se publica el 13 de septiembre.



El compositor, que ha comentado que no faltarán canciones románticas, ha destacado que, al igual que algunos de sus seguidores son ya padres de familia, ellos han crecido y "no es lo mismo cuando tienes 18 años que cuando tienes 35". "Afrontamos los mismos temas con una valentía que antes no teníamos", ha afirmado.



Desde la perspectiva "humana" del problema, dedican por ejemplo una canción a la situación política de su tierra natal, el País Vasco, que actualmente vive un período de calma tras el cese de la violencia terrorista de ETA.



El grupo asegura que han buscado "soluciones nuevas a viejos problemas" para no caer en la autocomplacencia, pero precisan que "no va a sorprender a nadie" y que siguen haciendo lo que saben hacer.



Además es el "disco más de los cinco", puesto que todos han estado implicados en la composición de las letras.



A finales de octubre iniciarán una gira promocional que les llevará, el 2 de diciembre, a Sao Paulo, en la que será su primera visita a Brasil. Le sucederán otras paradas importantes como México, Nueva York, París y Londres.