03/01/2022 10:47 Felipe Etxebarria Análisis En marcha la Presidencia francesa de la UE Felipe Etxebarria Tras su última Presidencia europea del 2008, el 1 de enero de 2022 Francia ha vuelto a asumir la dirección de la UE. En realidad, es la Presidencia del Consejo de la Unión Europea.

Tras su última Presidencia europea del 2008, el 1 de enero de 2022 Francia ha vuelto a asumir la dirección de la UE. En realidad, es la Presidencia del Consejo de la Unión Europea (Consejo de Ministros), que es junto con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea una de las tres instituciones de la UE. El Consejo y el Parlamento aprueban la legislación comunitaria por el método de codecisión en base a la propuesta presentada por la Comisión Europea, institución que, salvo en algunas cuestiones, tiene la exclusividad para realizar las propuestas legislativas.

El Consejo reúne a los ministros de los 27 estados miembros, en función de los temas tratados (Asuntos Generales, Comercio, Sanidad, Cultura, Transporte, Agricultura y pesca, y Economía y Finanzas, entre otros). Sus prerrogativas van más allá que la aprobación de la legislación, como el presupuesto, los acuerdos internacionales y la nominación de cargos para algunas instituciones. El Consejo está presidido por cada estado miembro en turnos de seis meses.

¿Tiene la Presidencia de la UE una influencia real?

Presidir el Consejo de la UE no significa presidir Europa. Además, sus responsabilidades fueron fuertemente reducidas con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009. Si antes presidía todas las reuniones de los Estados miembros, no es el caso ahora. Por ejemplo, el presidente francés Emmanuel Macron no presidirá las cumbres de la UE. Ese papel lo desempeña el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. El exprimer ministro belga fue elegido para ese puesto en 2019 para una duración de 30 meses con el fin de dar continuidad a los trabajos de la institución.

¿Cuál es la misión de la Presidencia francesa?

La Presidencia francesa del Consejo tiene cuatro funciones:

1. Organizar las reuniones de los ministros de los 27 Estados miembros.

2. Pilotar los trabajos legislativos y elabora los compromisos.

3. Encargarse de la cooperación entre los Estados miembros.

4. Representar al Consejo en el entramado institucional.

Retos y prioridades de la Presidencia francesa

El pasado 9 de diciembre el presidente Macron presentaba sus prioridades para la Presidencia francesa, entre las que se encuentra la reforma del espacio Schengen para la libre circulación de personas dentro de la UE, así como la creación de un mecanismo de urgencia para hacer frente a crisis en sus fronteras. Asimismo, prepararse para la transición climática y digital. Junto con el Parlamento Europeo, Francia pretende impedir que los grandes gigantes tecnológicos convertidos en monopolios operen sin reglas rompiendo el espíritu de innovación de las empresas más reducidas.