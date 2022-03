07/03/2022 09:33 Felipe Etxebarria Guerra en Ucrania Cuatro escenarios posibles de la Guerra en Ucrania Felipe Etxebarria Mientras Rusia intensifica los ataques en Ucrania y Putin hace oídos sordos a los llamamientos que este fin de semana le han realizado el presidente de Francia Enmanuel Macron y el de Turquía Tayit Erdogan, los expertos dibujan cuatro escenarios sobre el desarrollo esta guerra. Escuchar la página Escuchar la página

1. Escenario: un empate militar

Hasta ahora el ejército ucraniano ha opuesto una feroz resistencia, pese a la superioridad aplastante del invasor. Muchos voluntarios también se han unido a sus filas. Con la ayuda de las armas y los servicios secretos de occidente Kiev podría aguantar y forzar un empate a las tropas rusas.

Con los efectos de las sanciones en la economía rusa, Putin podría verse obligado a cambiar sus cálculos y abandonar su principal objetivo de descabezar el gobierno ucraniano y establecer un gobierno títere, escribe Samuel Charap thinktank de EEUU.

2. Escenario: un cambio profundo en la política interna de Rusia

La probabilidad de un levantamiento popular contra Putin o su derrocamiento parecen remotas. Pero algunos observadores no la descartan.

Pese a la férrea censura establecida en los medios de comunicación tanto rusos como extranjeros, la mayoría de las cuales han abandonado el país —BBC, CBS, o la ZDF, entre otros—. Miles de rusos se han manifestado contra la guerra este domingo en muchas ciudades de Rusia. Más de 4000 manifestantes han sido detenidas en las protestas.

La seguridad personal de Putin está muy bien garantizada hasta que de golpe no lo está, como se ha producido en numerosas ocasiones en la historia soviética rusa, lo explica Eliot A. Cohen, experto del Centro para Estudios Estratégicos de Washington.

3. Escenario: victoria militar de Rusia

Dada su superioridad militar, los expertos occidentales creen que a la larga Rusia podría ganar la guerra. Después de hablar con Putin, Macron aseguraba el jueves que Putin tiene por objetivo ocupar toda Ucrania, y que lo peor estaba por llegar.

Pero pese a esta eventual victoria militar, no parece fácil que Putin pueda mantener esta ocupación durante mucho tiempo en un país con más de 40 millones de habitantes.

4. Escenario: una ampliación del conflicto

Ucrania no pertenece ni la UE ni a la OTAN. Sin embargo, comparte frontera con cuatro de sus miembros. Un ataque a un miembro de la OTAN significa un ataque a toda la organización. No parece probable por ello que Putin ataque directamente a un miembro de la OTAN, pero sí se puede producir una provocación, según el especialista Charap en AFP, que advierte del riesgo de un accidente que condujera a un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, aunque de momento se descarta esta probabilidad. Una posible victima sí podría ser Moldavia, que, encajada entre Ucrania y Rumanía, no pertenece ni a la OTAN ni a la UE. Los expertos sí coinciden en que muchos de los mensajes amenazantes de Putin van destinados a las sociedades occidentales con el objetivo de provocar miedo.