Felipe Etxebarria Análisis ¿Por qué se amplió la OTAN al Este de Europa? FELIPE ETXEBARRIA | EITB MEDIA Publicado: 14/03/2022 09:10 (UTC+1) Después de la disolución de la URSS, los países del Este llaman a la puerta de la Alianza. Después de 50 de dominación soviética, los pueblos de la Europa del Este tienen una profunda desconfianza respecto a Moscú.

Creada durante la Guerra Fría y enfrentada a su adversario comunista, la Organización del Atlántico Norte (OTAN) se encontró de repente sin enemigos cuando la URSS y el Pacto de Varsovia fueron disueltos en 1991.

Durante todos estos años, la OTAN ha carecido de un objetivo concreto, hasta el punto de que el presidente Macron declaró en 2019 que la Alianza Atlántica se encontraba en muerte cerebral. La invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero ha sido justificada por Putin con la acusación a la OTAN de incumplir su promesa con las ampliaciones a la Europa del Este de 1997 y 2004.

Entre 1991 y 1993, después de la disolución de la URSS, los países del Este llaman a la puerta de la Alianza. Después de cincuenta años de dominación soviética, los pueblos de la Europa del Este tienen una profunda desconfianza respecto a Moscú.

¿Prometió Occidente a Rusia que la OTAN no se ampliaría al Este de Europa?

Es una de las cuestiones claves de la degradación de las relaciones. "Nos han mentido, han tomado decisiones a nuestras espaldas. Eso se ha producido con la ampliación a la Europa del Este y con el despliegue de las infraestructuras militares en nuestras fronteras", así acusaba Vladimir Putin a la OTAN el 18 de marzo 2014, después de tomar ilegalmente Crimea a Ucrania.

El presidente ruso se apoya en las múltiples promesas hechas por los líderes americanos, británicos, franceses y alemanes a Mijail Gorbachov en 1990, año de intensas negociaciones diplomáticas destinadas a fijar las condiciones de la reunificación de Alemania. "Nada se habia fijado por escrito. Fue un error de Gorbachov. Todo debió haberse escrito", afirmaba Putin en 2015, y añadía: "Gorbachov se limitó a hablar con ellos y consideró que su palabra era suficiente".

Entre febrero y mayo de 1990, Gorbachov recibió garantías. "La OTAN no se ampliaría hacia el Este", dijo el Secretario de Estado de EEUU James Baker. También las recibió de Helmut Kohl, Margaret Thatcher y George Bush padre, de que la OTAN no se ampliaría mas allá de la Alemania reunificada. Así consta en los documentos desclasificados de los archivos de la Seguridad Nacional de la Universidad George Washington.

La versión de Putin ha sido rebatida en numerosas ocasiones por los miembros de la OTAN, que justifican la ampliación porque el contexto de 1991 no era el de 1990. En 1990 las garantias de los Occidentales fueron dadas a la URSS y sus satélites, todavia miembors del Pacto de Varsovia, lo que hacia inmimaginable una ampliación de la OTAN. Los acontecimientos de 1991 cambian la situación. Ese año, la disolución de la Unión Soviética provoca en nueve meses la aparición de quince nuevos estados. Las fronteras soviéticas, que los Occidentales no querian amenazar, no son las mismas, no corresponden a la URSS, sino a la Federación de Rusia. Ninguna promesa fue hecha en relación a los países como Polonia, la República Checa y Hungría. Esta es una conclusión sostenida por varios historiadores y especialistas en esta cuestión.

El mismo Gorbachov estaba de acuerdo con esa interpretación, en unas declaraciones a "Russia Beyond", un medio de comunicación financiado por el gobierno ruso y actual difusor de la versión de Putin sobre la guerra de Ucrania. Preguntado Gorbachov por qué no habia pedido a los norteamericanos plasmar por escrito en un tratado vinculante su promesa de no ampliación de la OTAN, el último dirigente de la URSS respondió:

"La ampliación de la OTAN no estuvo en discusión. Lo que estaba en juego es que las infraestructuras militares no serían desplegadas en el territorio de la RDA (antigua Alemania del Este). La declaración de Baker fue hecha en ese contexto... Todo lo que se pudo hacer para concretar esa obligación fue hecha. Y respetada".

En 1994 se crea el Partenariado por la Paz, que agrupaba a 34 países europeos y asiáticos, entre ellos Rusia, y preveía la cooperación bilateral entre esos países y la OTAN. Pero resultó que no respondía a las espectativas de Polonia, República Checa y Hungría, que piden insistentemente su entrada en la OTAN. La intervención rusa en Chechenia (1994-1996) les motiva todavía mas. Inicialmente reticente, el presidente Clinton va cambiando de opinión, y la idea de esa ampliación se impone en su círculo. En 1997 se procuce la primera ampliación, y en 2004 la segunda. El mismo Putin declaraba en 2004 que "la adhesión de los paises bálticos no sería una tragedia".

El caso de Ucrania es diferente, porque algunos miembros de la OTAN habían rechazado insistentemente su adhesión por temor a enfadar a Rusia. En 2008 Francia y Alemania vetaron oficialmente su ingreso en la OTAN.

También días antes de la invasión rusa a Ucrania el canciller alemán Olaf Scholz inistía a Putin que el ingreso de Ucrania en la OTAN no estaba en la agenda de la Alianza, inistencia que finalmente no impidió que la agresión rusa se llevara a cabo.