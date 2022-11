Felipe Etxebarria Análisis ¿Por qué los demócratas han perdido apoyo entre los latinos en EE. UU.? Felipe Etxebarria Publicado: 09/11/2022 14:50 (UTC+1) Última actualización: 09/11/2022 14:50 (UTC+1) Hay dos razones fundamentales. Por una parte, durante años los demócratas han dado por sentado que tenían el respaldo latino y han hecho poco para buscar su voto; por otra parte, los republicanos han comenzado a cortejar a los latinos. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Ello en gran parte se debe a que los republicanos, que en años hicieron caso omiso de los latinos, ahora los han comenzado a cortejar de manera agresiva.

La comunidad latina ha favorecido a los demócratas con su voto durante décadas, pero ese apoyo ha comenzado a declinar de forma significativa en los últimos años, lo que ha encendido las alarmas en este partido.

Según una encuesta realizada por el Washington Post-Ipsos, los demócratas tienen una ventaja de 27 puntos porcentuales entre los votantes hispanos. Aunque este margen parece amplio, dista mucho de los 40 puntos de ventaja que tenía el partido Demócrata en 2018.

Entre las diferentes razones que pueden explicar este fenómeno, hay dos fundamentales. Primero, durante muchos años los demócratas dieron por sentado que contaban con el respaldo latino e hicieron poco por acercarse a ellos para buscar su voto. El segundo es que los republicanos, que durante años hicieron pocos esfuerzos para atraer a este grupo, se dieron cuenta que estaban desperdiciando una oportunidad y comenzaron a cortejar a los latinos.

El estratega demócrata Chuck Rocha, que trabajó para dos campañas presidenciales del senador Bernie Sanders, dijo en una entrevista que hasta hace ocho años los republicanos ni siquiera intentaban competir por el voto latino. Mike Madrid, un consultor republicano, reveló que lo que abrió los ojos a los republicanos fueron las matemáticas que indicaban el creciente poder latino en Estados Unidos.

El obstáculo de Trump

Pero los nacientes esfuerzos republicanos para acercarse a los latinos chocaron en 2016 con la retórica anti-inmigrante de Trump, que hizo del ataque a los inmigrantes mexicanos, uno de los ejes de su presidencia. A partir de 2020, se intentó enderezar la estrategia, según Madrid, y los republicanos comenzaron a hacer campañas dirigidas a los latinos en estados como Colorado, Texas, Nevada y Carolina del Norte.

Por su parte, los demócratas como Rocha se han dado cuenta finalmente que los latinos no son un bloque monolítico y que no se puede enfocar solamente en el tema de la inmigración, si además no se cumplen las promesas.

Finalmente, los expertos coinciden en que es bueno que ambos partidos se disputen el voto latino para entender cuáles son sus problemas y sus necesidades.