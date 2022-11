Felipe Etxebarria Análisis Conversaciones entre Estados Unidos y Rusia Felipe Etxebarria Publicado: 14/11/2022 18:57 (UTC+1) Última actualización: 14/11/2022 18:57 (UTC+1) Tras la confirmación hoy del encuentro, es la primera vez que se produce desde la invasión rusa de Ucrania de febrero. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Noticias (1) Felipe Etxebarria Elkarrizketak Errusia eta AEBen artean

El director de la CIA, William Burns, y el jefe de la inteligencia rusa exterior (SFB) se han reunido en la capital turca de Ankara. En esta reunión, que inicialmente se mantuvo secreta, Estados Unidos ha advertido a Rusia sobre la utilización de armas nucleares.

Según declaraciones del jefe de la CIA al The New York Times, en estas conversaciones no se habla sobre el final de la guerra en Ucrania, que, según él, corresponde decidir a las autoridades ucranianas. El presidente Biden ya había dicho que corresponde a las autoridades de Ucrania decidir cuándo negocian con Rusia. Ambas delegaciones han tratado también sobre la liberación de ciudadanos americanos detenidos en Rusia.

Antes de que se confirmaran estos contactos, el periódico ruso Kommersant ya había informado de que una delegación rusa mantenía conversaciones con representantes de Estados Unidos en la capital turca de Ankara. Recientemente, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU., Adrienne Watson, aseguraba que Estados Unidos mantendría conversaciones con Rusia sobre las relaciones entre ambos países.

Semanas antes, el periódico ruso Komersant informó de que había contactos con Estados Unidos para un nuevo Tratado de Limitación y Reducción de Armas Estratégicas (STAR), porque el actual caducará en 2026. Decía también que habría un encuentro entre ambas delegaciones a finales de noviembre o comienzos de diciembre.

Tras la confirmación hoy del encuentro, es la primera vez que se produce desde la invasión rusa de Ucrania de febrero. Según adelantaba el periódico ruso, el lugar de encuentro sería una ciudad de Oriente Medio, porque Ginebra, el anterior lugar de las negociaciones, ha sido descartada por Moscú, que considera que tras las sanciones adoptadas Suiza no es ya un paí neutral.