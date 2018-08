noticias

Balance del festival

Todo lo sucedido en Azkena Rock Festival 2012, esta noche en ETB-3

Redacción

17/06/2012

Ayer, en la última jornada del festival, la asistencia fue de 17.000 personas, y la asistencia global hasido de 41.500 personas. La organización hace un balance positivo de esta edición.

Un total de 16.894 personas acudieron a la jornada de cierre del Azkena Rock Festival, y aunque la última jornada de la undécima edición fue la más fría en cuanto a temperatura, artistas como Lynyrd Skynyrd, My Morning Jacket, The Darkness, Hank 3, M.Ward, Charles Bradley & His Extraordinaires, Lee Fields & The Expressions se encargaron de caldear el ambiente en Mendizabala.

La asistencia global del festival ha sido de 41.435 personas, a los que se sumarían las 1.500 personas que han asistido a los dos conciertos gratuitos de la Virgen Blanca.

La organización hace un balance positivo de esta undécima edición, que agradece al público asistente, a todas las instituciones, entidades, patrocinadores y colaboradores y se encuentra ya trabajando en el Azkena Rock Festival 2013.

Si después de estos tres días, os habéis quedado con más ganas de música, esta noche tendréis la oportunidad de ver todo lo que ha sucedido en el Azkena Rock Festival 2012, en un programa especial que se emitirá en ETB-3.