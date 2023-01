Felipe Etxebarria Análisis ¿Podría Putin ser llevado ante un tribunal internacional? Felipe Etxebarria Publicado: 16/01/2023 09:15 (UTC+1) Última actualización: 16/01/2023 09:15 (UTC+1) Que Vladimir Putin compareciera ante un tribunal internacional y condenado a cadena perpetua por crimenes de guerra, es algo que desean millones de ucranianos. Desde hace meses se discute en la comunidad internacional sobre cómo tratar de forma jurídica la guerra de Rusia contra Ucrania. Escuchar la página Escuchar la página

Ucrania exige un tribunal internacional para juzgar los crímenes de Rusia. Aunque ello parece poco probable, existen precedentes históricos.

El presidente ucraniano Zelensky no es el único en pedir la puesta en marcha de un tribunal especial. La presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen decía recientemente lo siguiente: "Rusia debe pagar por los horribles crímenes cometidos en la guerra de agresión contra un estado soberano". Von der Leyen no se referia solo al pago financiero por los destrozos cometidos en Ucrania. En el mismo sentido se pronunciaba la cumbre de Jefes de estados y de gobierno de la Unión Europea.

En Francia, el Parlamento y el Ministerio de Exteriores se muestran abiertos a la posibilidad de un tribunal especial, así como Polonia, la República Checa, Suecia, los paises bálticos, el Parlamento Europeo y la Asamblea del Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.

Pero las discusiones sobre la conveniencia de tal tribunal continúan. Algunos advierten que un tribunal especial debilitaría al Tribunal Penal Internacional que ya investiga los actos cometidos en Ucrania.

El Tribunal Penal Internacional es competente para castigar los actos de genocidio, los crímenes contra los derechos humanos y los crímenes de guerra. Pero en este caso no es competente para juzgar los crímenes cometidos por Rusia, ya que Rusia no ha suscrito nunca el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, como tampoco lo han hecho una docena de países, entre ellos Estados Unidos. Para poder investigar contra Rusia, el Tribunal Penal Internacional necesita la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, y ahí Rusia tiene el derecho de veto. Eso es como si la policía tuviera que pedir permiso al delincuente para poder ser detenido.

Algunos piden que se amplíen las competencias del Tribunal Penal Internacional para que pueda investigar también los crímenes de los estados que no lo hayan firmado. Pero el éxito de una reforma de estas característica seria incierto y las discusiones durarían años. Los crimenes en Ucrania se cometen ahora.

Por ello se abre la idea de un tribunal especial por parte de una amplia coalición de estados. Se trataría de un tribunal ad hoc, una corte especial con competencias solo en la guerra de Ucrania.

No se preveé un final de la guerra

Hay además otras cuestiones, y está claro lo que no va a funcionar. Un tribunal, similar a los de Nurenberg y Tokio al final de la Segunda Guerra Mundial no es el modelo. Lo de Alemania y Japón fue una rendición incondicional, fueron vencidos. Eso no va a suceder con una potencia nuclear como Rusia. Sin embargo, una investigación sobre los crímenes en Ucrania por parte de un tribunal especial, o un departamento del Tribunal Penal Internacional, sería importante. Icluso cuando la guerra no hubiera terminado.

Un ejemplo de ello es el Tribunal Internacional sobre Crímenes de la Antigua Yugoslavia que juzgó, entre otros, al ex presidente de Yugoslavia Slobodan Milosevic, aunque este modelo tampoco podria trasladarse al caso de la guerra de Ucrania, porque la situación es distinta.

Es por ello improbable que Vladimir Putin sea alguna vez llevado ante un tribunal internacional.