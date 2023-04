Felipe Etxebarria Análisis Finlandia es ya miembro de la OTAN Felipe Etxebrria Publicado: 04/04/2023 09:11 (UTC+2) Última actualización: 04/04/2023 09:12 (UTC+2) Finlandia, que ha recibido ya la bienvenida del secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg, se convierte así en el estado miembro número 31 de la Alianza Atlántica. Escuchar la página Escuchar la página

Desde este martes Finlandia es ya miembro de la Alianza Atlántica, y abandona definitivamente su tradicional neutralidad. El ingreso del país nórdico a la OTAN ha sido posible tras el visto bueno de Turquía este fin de semana. Sin embargo, Suecia tendrá que esperar a que Ankara levante su actual veto.

Finlandia, que ha recibido ya la bienvenida del secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg, se convierte así en el estado miembro número 31 de la Alianza. Este martes por la tarde se izará la bandera finesa en la sede de Bruselas.

La semana pasada los parlamentos de Hungría y Turquía, los últimos que quedaban, ratificaron el ingreso de Finlandia en la Alianza.

La causa que ha provocado este ingreso de Finlandia en la OTAN ha sido la guerra de Rusia contra Ucránia. Tras la invasión, Finlandia junto a Suecia solicitaron el ingreso en la OTAN con el fin de buscar protección. Ambos paises abandonaban así la tradicional neutralidad que habían mantenido durante la Guerra Fría. El ingreso de Finlandia ha tenido que ser ratificado por cada uno de los 30 estados miembros de la Alianza. Suecia tiene que superar todavía los obstáculos planteados por Turquía y Hungría que no han ratificado su ingreso. Ankara considera que Suecia no hace lo suficiente contra el terrorismo. Una de sus críticas es que Estocolmo no ha entregado a ninguno de los miembros del partido kurdo PKK refugiados en este país.

La entrada de Finlandia en la OTAN coincide con el cambio de gobierno en Helsinki, donde han salido ganadoras las fuerzas conservadoras en las eleciones de este domingo.

En respuesta a la ampliación de la OTAN, Rusia ha anunciando que reforzará sus fuerzas militares en la frontera occidental y noroccidental. Finlandia comparte 1300 kilómetros de frontera con Rusia, con lo que se dobla la frontera directa de la OTAN con este país. El ministro ruso de defensa Sergei Shoigu ha advertido que en caso de que fuerzas de la OTAN fueran desplegadas en Finalandia, Moscú tomará medidas adicionales para asegurar su defensa militar.