'Doctrina Parot'

España recurrirá la sentencia y no liberará a Inés del Río

Redacción

10/07/2012

El ministro del Interior ha anunciado que España recurrirá la sentencia por la 'doctrina Parot' y que no pondrán en libertad a la miembro de ETA afectada por este fallo, Inés del Río Prada.

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que el Gobierno recurrirá la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, que rechaza la llamada 'doctrina Parot' y ha añadido que no se pondrá en libertad a la miembro de ETA afectada por este fallo, Inés del Río Prada, porque cree que hay riesgo de que se fugue.



El Tribunal de Estrasburgo ha condenado a España a pagar una indemnización de 30.000 euros por daños morales a la miembro de ETA Inés del Río Prada por aplicarle la 'doctrina Parot' de forma "retroactiva" y le ha instado a ponerla en libertad "en el plazo de tiempo más breve posible".



Fernández Díaz ha calificado de "absolutamente lamentable" que el tribunal europeo haya hecho pública la sentencia el mismo día en el que se cumple el quince aniversario del secuestro y posterior asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco.



En declaraciones a los periodistas antes de clausurar la Conferencia de Alto Nivel sobre Víctimas del Terrorismo, Fernández Díaz ha anunciado que pedirá que se suspenda la ejecución del fallo sobre la base de la "irreparabilidad" de la sentencia y el riesgo de fuga.



El Estado tampoco pagará los 30.000 euros de indemnización que fija la sentencia de la corte europea y se limitará, en el caso de que pierda el recurso, a descontárselos de la "inmensa responsabilidad civil" que Del Rio debe por los más de 20 asesinatos que se le atribuyen.

Fernández Díaz ha querido dejar claro que la corte europea no ha derogado en ningún caso la 'doctrina Parot' sino que se ha limitado a resolver un caso concreto, el de Inés del Río, condenada a más de 3.000 años de cárcel.



"No se ha pronunciado sobre la doctrina Parot para lo que no es competente", ha subrayado el titular de Interior, que ha recordado que el Tribunal Constitucional (TC) avaló su aplicación el pasado mes de marzo.