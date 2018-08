Caso Caja Navarra

Fundación Caja Navarra

Kontuz denuncia la desaparición de 157 obras de arte de Caja Navarra

Redacción

15/04/2014

La Fundación Caja Navarra ha hecho público un listado con 640 obras de arte que pertenecen a sus fondos, entre las que, según la investigación de Kontuz, faltan 157.

Un total de 157 obras de arte que estaban inventariadas en 2011 como patrimonio de Caja Navarra no aparecen en el listado hecho público por la Fundación Caja Navarra, según ha denunciado la asociación Kontuz, que pide responsabilidades por lo que considera un "expolio al pueblo navarro".

El portavoz de esta asociación de consumidores, Patxi Zamora, ha reconocido en rueda de prensa la "gran preocupación" existente en el mundo del arte porque artistas que creían que sus obras formaban parte de los fondos de la entidad ahora desconocen su destino.

La Fundación Caja Navarra ha hecho público un listado con 640 obras de arte que pertenecen a sus fondos, entre las que, según la investigación de Kontuz, no figuran las 157 citadas, de las que 75 no tenían valor de adquisición porque o fueron donadas a la entidad por alguno de los artistas que había expuesto en ella o porque al hacer el inventario no se encontraron las facturas de compra.

Las 82 restantes a las que sí se les asigna valor de compra costaron a las arcas de Caja Navarra 95.482 euros, según Zamora que ha añadido que en el listado original, el de 2011, se localizaban las obras a través de tres tipos de códigos numéricos ordenados de forma consecutiva y ya en ese listado faltaban 748 números que, en teoría, se corresponderían con otras obras desaparecidas antes de esa fecha.

Zamora ha concluido que del análisis de los dos documentos surgen cuanto menos "muchísimas dudas" que los responsables de la Fundación Caja Navarra tendrán que aclarar, pero también quienes ejercieron labor de responsabilidad en la entidad como el expresidente del Gobierno foral Miguel Sanz y José Antonio Asiáin que presidieron la Caja y la presidenta Yolanda Barcina que era la presidenta de la comisión de control.

Las dudas sobre las obras de arte las ha hecho extensivas al "patrimonio intangible de la Caja", las fotos, los libros, las medallas, los cuadros, los regalos recibidos de otros bancos, las revistas y las publicaciones.

Preguntada al respecto, la vicepresidenta del Gobierno foral, Lourdes Goicoeceha, ha señalado que "había un patronato que era el órgano responsable, ellos tendrán que decir, desde el Gobierno las funciones que ha habido que ejercer se han ejercido".