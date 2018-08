Crisis Económica

Absuelven a los 18 piqueteros de Gernika imputados

Redacción

16/01/2013

Estaban acusados de violar el derecho al trabajo y dañar un vehículo. El fiscal tiene un plazo de 10 días para recurrir la sentencia.

El Juzgado de Bilbao ha absuelto a los 18 piqueteros acusados de violar el derecho al trabajo y dañar un vehículo en Gernika durante la huelga general del 27 de enero de 2011.

El Juzgado de Bilbao ha decidido que está probado que los citados huelguistas impidieran trabajar a un repartidor de un supermercado y que dañaran su vehículo.

El fiscal pedía 3 años y 9 meses de prisión y 6.000 euros de multa para cada imputado.

La defensa, por su parte, pedía la absolución, argumentado que no había acusación particular y porque no se probó que la acusación era cierta. El fiscal tiene ahora un plazo de 10 días para presentar un recurso contra la sentencia.

El sindicato LAB se ha mostrado satisfecho con la sentencia, porque era la "única" decisión que cabía esperar del proceso judicial.