La huelga de gasolineras de Bizkaia cumple un mes sin ningún avance

Redacción

20/01/2013

El Gobierno Vasco se reunió el pasado jueves con los sindicatos y con la patronal vizcaína Cebek y mañana tendrá un encuentro con la patronal estatal AEVECAR.

La huelga indefinida en las gasolineras de Bizkaia cumple un mes sin que se hayan producido avances ni negociaciones entre las partes, lo que ha llevado al departamento de Empleo del Gobierno Vasco a mediar entre las patronales y los sindicatos del sector.

El Gobierno Vasco se reunió el pasado jueves con los sindicatos y con la patronal vizcaína Cebek, que representa a las pequeñas gasolineras independientes, mientras que mañana tendrá un encuentro con la patronal estatal AEVECAR, que agrupa a las grandes petroleras.

En esos encuentros, las partes han expuesto al departamento de Empleo su posición sobre los servicios mínimos decretados y sobre el fondo del conflicto laboral y el Gobierno vasco no hará ninguna propuesta formal hasta acabar mañana las reuniones.

Las reivindicaciones sindicales son el mantenimiento del poder adquisitivo y la no aplicación de la reforma laboral en lo referido a la ultraactividad -la vigencia de un convenio hasta que no se firme otro- y al "descuelgue", que permite a las empresas no aplicar lo recogido en el convenio.

En Bizkaia hay un total de 114 gasolineras, aunque no todas están afectadas por el convenio provincial, como las de la cooperativa Eroski, las del centro de trabajo especial Lantegi Batuak y otras que tienen su propio convenio de empresa.