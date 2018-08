Crisis Económica

Conflicto laboral

El Gobierno Vasco hablará hoy con los trabajadores de las gasolineras

Redacción

28/01/2013

Las gasolineras vizcaínas cumplen 37 días en huelga indefinida. El Gobierno Vasco, tras hablar con la patronal, recibirá hoy a los trabajadores.

El Gobierno Vasco abrirá hoy con los sindicatos una segunda ronda de contactos para tratar de alcanzar una solución sobre la huelga indefinida de gasolineras en Bizkaia, después de seis semanas de protestas, han informado fuentes de los trabajadores del sector.

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales que dirige Juan María Aburto cerró el pasado lunes la primera vuelta de encuentros con la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar).

El Gobierno Vasco dijo entonces que la patronal estatal se mostró dispuesta al diálogo y a tratar de encontrar una fórmula de acuerdo sobre las demandas que plantean los trabajadores para renovar el convenio provincial.

La mesa de diálogo se abrió con los sindicatos el día 17 y prosiguió con la patronal vizcaína, Cebek.

En la nueva reunión prevista hoy en Bilbao con los trabajadores, el Departamento de Empleo del Gobierno Vasco podría hacer alguna propuesta, después de que anunciara la pasada semana que plantearía posibles soluciones una vez oídas a todas las partes.

El Ejecutivo Vasco dio el paso de mediar en el conflicto laboral a la vista del estancamiento de las posiciones de patronal y sindicatos.

Los trabajadores del centenar de gasolineras llamadas a la huelga piden mantener el poder adquisitivo y la no aplicación de la reforma laboral en lo referido a la ultraactividad -la vigencia de un convenio hasta que no se firme otro- y al "descuelgue", que permite a las empresas no aplicar lo recogido en el marco regulatorio.