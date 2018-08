Crisis Económica

Arturo Fernández (CEOE) niega pagos en negro a sus trabajadores

11/02/2013

El vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña ha dicho que "si hay alguna irregularidad que yo no sepa, pues que la Inspección de Trabajo investigue".

El vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández, propietario del grupo hostelero Arturo Cantoblanco, ha negado este lunes que haya pagado a sus trabajadores en dinero negro, tal y como está denunciando la cadena SER a partir de varios testimonios de empleados.

"Lo niego, pero si hay alguna irregularidad que yo no sepa, pues que la Inspección de Trabajo investigue", ha dicho Fernández en declaraciones a Antena 3.

El dirigente empresarial ha asegurado que las relaciones con sus trabajadores son "magníficas", por lo que "no puede entender" que haya quien diga que en su empresa se obliga a cobrar 'en B'.

"No es una noticia cariñosa y lamento muchísimo tener enemigos", ha añadido Fernández, que ha insistido en que en su empresa siempre se tratado a todo el mundo "con afecto y cariño".

Fernández ha señalado que sus abogados están estudiando lo que se ha publicado, que ha calificado como una "noticia exagerada", al tiempo que ha afirmado que "no conoce" a quien está denunciando los pagos en negro dentro de su grupo empresarial.

"No tengo ni idea. No le conozco. Hay 2.000 trabajadores en la empresa. Puede que algún trabajador no nos tenga cariño, pero yo les tengo mucho respeto", ha dicho el dirigente empresarial, que ha insistido en que "si hay alguna irregularidad, pues que nos lo diga la Inspección de Trabajo y punto".