Crisis Económica

Cumbre Social

Alertan de que el paro y la corrupción socavan la democracia

10/03/2013

Se han realizado manifestaciones en 60 ciudades de todo el estado español a convocatoria de la Cumbre Social y los convocantes estiman que han salido a la calle más de 300.000 personas.

Miles de personas se han manifestado este domingo, convocados por la Cumbre Social, que agrupa a más de 150 organizaciones (incluidos los principales sindicatos), para protestar contra las políticas de recortes y el paro, en defensa de los servicios públicos y por la regeneración de la democracia.

En total, los convocantes estiman que más de 300.000 personas en toda España han salido a la calle en las más de 60 manifestaciones y concentraciones que han tenido lugar.

Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, de UGT, Cándido Méndez, y de USO, Julio Salazar, han asegurado que las movilizaciones convocadas son una magnífica oportunidad para expresar el rechazo a las políticas del Gobierno y para pedir la reactivación del empleo y la democracia.

Según Toxo, la Unión Europea sigue "empecinada" en mantener las políticas de austeridad que, "a todas luces" están demostrando su "ineficacia" y suponen un "suicidio" en términos sociales y de empleo.

Cándido Méndez ha afirmado que la jornada de hoy debe ser una expresión de rechazo "muy clara" a la política del Gobierno porque está basada en "falsedades" y está provocando un paro "brutal", que el 27% de la población esté cercana al umbral de la pobreza.

Estas protestas se unen a la iniciativa de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que ha convocado movilizaciones en los países de la Unión Europea los días 13 y 14 que confluirán en Bruselas para coincidir con la reunión del Consejo Europeo.

Bajo el lema "Contra el paro, seis millones de razones" y por "una democracia social y participativa", los manifestantes han protestado por el paro, la precariedad laboral, los millones de desempleados sin prestación, el desmantelamiento de los servicios públicos y los recortes en sanidad, educación, dependencia o investigación, entre otras cuestiones.

Según los organizadores en Madrid se han reunido 50.000 personas y unas 20.000 personas en Barcelona según la Guardia Urbana, aunque 60.000 según los convocantes.

El objetivo de estas movilizaciones es forzar un cambio "radical y urgente" en la orientación de la política económica tanto en Europa como en España al entender que las medidas puestas en marcha en 2012 "han fracasado estrepitosamente" en la lucha contra la crisis y sólo han conseguido agravar "aún más" los problemas.

Protesta en Pamplona

En Pamplona han participado unas 3.000 personas, según cálculos de la organización, y unas 1.000 según estimaciones de la Policía Municipal.

Se han mostrado numerosas pancartas con lemas variados como "Navarra contra los recortes", "Por el empleo público, por el Estado de Bienestar", "Accidentes laborales, Basta ya!", "No

al recorte de pensiones, no al retraso de la jubilación", "No a la reforma laboral injusta, ineficaz, inútil" o "No más convenios basura".

Los manifestantes han portado multitud de carteles alusivos a la presidenta del Gobierno de Navarra y de UPN, Yolanda Barcina, y el cobro de dietas en Caja Navarra, así como a Mariano Rajoy, Ana Mato, Iñaki Urdangarin y Luis Bárcenas.

La Cumbre Social ha celebrado asimismo una manifestación en Tudela, en la que según sus cálculos han participado unas 1.300 personas.