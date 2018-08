Crisis Económica

Propuesta del mediador

Sindicatos e Iberia firman el acuerdo que pone fin a la huelga

13/03/2013

El acuerdo reduce en 666 el número de personas afectadas por el recorte de plantilla. Así, finalmente, los despidos serán 3.141 y se prorroga el ERE en vigor hasta 2015.

La dirección de Iberia y una mayoría de sindicatos representantes de los trabajadores de la aerolínea han aceptado este jueves la propuesta del mediador designado en el conflicto, Gregorio Tudela, que baja a 3.141 los despidos en la compañía y prorroga el ERE en vigor hasta 2015. Con el acuerdo, se pone fin a la huelga en Iberia.

El director de Recursos Humanos, José Luis Romero, y los representantes de los sindicatos CC.OO., UGT, Sitcpla, Asetma, USO y CTA-Vuelo han rubricado la propuesta del mediador en un encuentro en el Ministerio de Fomento, presidido por la ministra de Fomento, Ana Pastor.

El acuerdo reduce en 666 el número de personas afectadas por el recorte de plantilla en Iberia. Así, el documento contempla un ERE para 3.141 trabajadores, el 16% de la plantilla.

Fin de la huelga

La firma de la propuesta supondrá la desconvocatoria de las cinco jornadas de huelga pendientes, del lunes 18 al viernes 22 de marzo, del total de 15 días de huelga en Iberia iniciados el pasado 18 de febrero, del que finalmente se han llevado a cabo un total de diez días de inactividad.

El sindicato de pilotos Sepla ha decidido no rubricar el documento, por considerar que necesita más tiempo para estudiar la propuesta, pero no seguirá adelante con los paros para no enturbiar la paz social lograda.