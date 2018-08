Crisis Económica

Presupuestos 2013

El PSE-EE amaga con la enmienda a la totalidad

Redacción

18/03/2013

Los socialistas vascos creen que las Cuentas presentadas por Urkullu suponen "hambre para hoy y hambre para mañana".

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, ha anunciado que no apoyará los Presupuestos vascos de 2013, tal como están porque suponen "hambre para hoy y hambre para mañana" porque no serán "gestores de la miseria colectiva".

Tras la reunión de coordinación de la Comisión Ejecutiva del PSE-EE, López se ha referido a "la parálisis y el desconcierto" en el que se encuentra el Ejecutivo vasco cuando se van a cumplir 100 días de gobierno, y ha asegurado que en Euskadi, con "la inactividad" del PNV, se acabará este año "con grandes recortes, una deuda mayor y una economía dejada a su suerte".

A su juicio, existe el riesgo de que 2013 "sea un año perdido" que los vascos no se pueden permitir y ha considerado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, "no tiene nada que ofrecer a la ciudadanía vasca después de cien días" y no adoptado "ninguna medida" en esta situación que ha calificado de "emergencia nacional". "Hoy estamos peor que el 20 de octubre del año pasado", ha aseverado.

"Hay alternativa"

En este sentido, ha reprochado al lehendakari que diga que "no hay alternativa" porque, en su opinión, "sí la hay". "Son los peores Presupuestos posibles para Euskadi", ha añadido.

Por ello, ha asegurado que "difícilmente" los socialistas podrán apoyar unas Cuentas Públicas "así". Las mayores críticas de Patxi López han recaído en el capítulo de ingresos, y ha subrayado que sólo por eso, merecen una enmienda a la totalidad.