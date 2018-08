Crisis Económica

La CE pide correcciones

Rajoy asume la 'regañina' de Bruselas, aunque use 'datos antiguos'

Redacción

10/04/2013

Ha puntualizado que la CE ha realizado su informe teniendo en cuenta datos de 2009 a 2011. El presidente ha hecho un llamamiento a "repensar Europa" y a que avance más rápidamente en su integración.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reclamado este miércoles a las instituciones y socios de la UE más apoyo ante los sacrificios que está haciendo España y ha asumido la "regañina" de la Comisión Europea sobre los desequilibrios en su economía, aunque ha precisado que ha usado para ello datos antiguos.

Rajoy ha comparecido ante el pleno del Congreso para informar de las conclusiones del último Consejo Europeo y ha aprovechado para lanzar un llamamiento a "repensar Europa" y a que avance más rápidamente en su integración.

La comparecencia ha coincidido con el informe de la Comisión Europea que determina que los desequilibrios macroeconómicos de España son "excesivos" y subraya la necesidad de tomar medidas como una revisión del impacto de la reforma laboral, completar "rápidamente" la reforma bancaria y reforzar las políticas activas de empleo.

En este sentido, Rajoy ha reconocido que hay desequilibrios en la economía española, pero ha puntualizado que la Comisión Europea ha realizado su informe teniendo en cuenta datos de 2009 a 2011.

"Y eso es importante que lo sepamos", ha recalcado antes de recordar que en el último año se han puesto en marcha reformas con resultados "palpables" y reiterar que el próximo 26 de abril el Consejo de Ministros aprobará el segundo Plan Nacional de Reformas que enviará a Bruselas.

Rajoy ha asegurado que España está cumpliendo sus compromisos con la UE y espera contar con el apoyo del resto de socios y de las instituciones europeas para que "el esfuerzo y los sacrificios" que está realizando no se hagan a costa de la cohesión.

Ha garantizado que no va a modificar su política económica y ha citado al ex primer ministro socialdemócrata Goran Persson para recordar que dijo que, para recortar la deuda, o hacía lo que debía y no era reelegido, o no hacía nada y perjudicaba a su país y tampoco era reelegido. "Hizo lo que debía y fue reelegido", ha añadido el jefe del Gobierno.

No ha querido entrar en la posibilidad de que Bruselas flexibilice los plazos para el cumplimento de los objetivos de déficit y ha insistido en que hay que seguir trabajando pensando que para este año habrá que cumplir con el 4,5% pactado con la UE.