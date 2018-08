Crisis Económica

Los funcionarios de Justicia convocan un nuevo paro para el 20 mayo

09/05/2013

Reclaman la equiparación de sus condiciones laborales con las del resto de empleados autonómicos vascos y piden al Gobierno Vasco que cumpla el acuerdo que tenían al respecto.

Los funcionarios de Justicia han convocado un nuevo paro de dos horas el 20 mayo para reclamar la equiparación de sus condiciones laborales con las del resto de empleados autonómicos vascos y exigir al Gobierno de Lakua el cumplimiento del acuerdo que tenían al respecto.

El pasado martes realizaron un primer paro de dos horas y manifestaciones, y hoy las seis centrales sindicales que tienen representación en la Justicia Vasca (CCOO, ELA, LAB, UGT, CSI-F y CGT) han comparecido conjuntamente para anunciar que seguirán con sus movilizaciones.

El motivo es que tras la protesta de esta semana y la reunión que han mantenido con el Departamento de Justicia este les ha trasladado una última oferta que para los sindicatos "se acerca a la equiparación, pero no llega, no es completa".

Según los sindicatos, su malestar no es "por dos horas de jornada o por dinero", sino porque se les lleva prometida la equiparación desde que fueron transferidos al País vasco en 1997 y aún no se ha obtenido; en el 2010 firmaron un último acuerdo que prometía la equiparación total en el 2013, pero el nuevo gobierno del PNV no lo ha cumplido, aplicándoles unas condiciones peores que al resto de empleados vascos.

Además, han expresado su malestar concreto con las declaraciones del consejero vasco de Justicia, Josu Erkoreka, en las que éste dijo que los funcionarios de Justicia son el único colectivo que ha logrado incrementos retributivos, mientras que el resto de empleados públicos ha "padecido congelaciones". Según los sindicatos, Erkoreka "manipula", porque el aumento corresponde las cantidades pactadas para que sus sueldos fueran homologándose a los del resto de empleados.

Por ello, para conseguir la homologación definitiva que según los sindicatos está firmada para el 2013, van a continuar las movilizaciones, con asambleas por partidos judiciales, la participación en la manifestación de todos los funcionarios el sábado día 11 y el citado paro de dos horas el próximo día 20 de mayo, de 10:00 a 12:00 horas.