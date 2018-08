Crisis Económica

Búsqueda de estabilidad

Urkullu mantendrá una reunión 'sin foto' con los partidos el martes

Redacción

14/05/2013

Los asuntos a consensuar podrían ser la reforma fiscal, la lucha contra el fraude y el redimensionamiento del entramado institucional. ''Nadie entendería que no fuéramos capaces'', dice Urkullu.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha anunciado que la mesa de partidos convocada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, se celebrará finalmente el próximo martes, a las 17:30. En la reunión no habrá imágenes ni fotografías, como respuesta a las críticas de la oposición, que ha acusado a Urkullu de intentar “ganar tiempo” y “hacerse la foto”. El encuentro no tendrá lugar tampoco en el Palacio de Ajuria Enea tal y como se anunció en un principio.

En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, Erkoreka ha explicado que en esa mesa de partidos el lehendakari quiere informar "de primera mano" sobre ese plan de estímulo de la actividad que se pretende desarrollar si se finalmente se logra una relajación en el objetivo del déficit.

Además de transmitirles el contenido de la mesa institucional, también se aspira a alcanzar un "diagnóstico compartido" en torno a la situación económica real de Euskadi. El portavoz del Ejecutivo ha señalado que, sobre ese diagnóstico, esperan avanzar en objetivos que "parecen compartidos" por parte del conjunto de las formaciones políticas.

Los previsibles asuntos a consensuar podrían ser la reforma fiscal, la lucha contra el fraude y el redimensionamiento del entramado institucional.

Erkoreka ha explicado que todavía no se ha trasladado ningún documento a los partidos, pero que está previsto hacerles llegar cuanta documentación precisen.

Urkullu: ''Nadie entendería que los partidos no fuéramos capaces de acordar''

El lehendakari, Iñigo Urkullu, por su parte, ha asegura este martes que en la actual crisis "nadie entendería" que los partidos vascos no fueran capaces de llegar a acuerdos para salir de esta situación.

El lehendakari ha abierto la asamblea de la agencia vasca de la innovación, Innobasque, celebrada este lunes en el palacio Euskalduna de Bilbao, y, una semana antes de reunirse con el resto de líderes políticos vascos para intentar pactar acuerdos para salir de la crisis, el lehendakari ha recordado que Euskadi es un país "pequeño y diverso, y diversidad es sinónimo de riqueza y de necesidad de acuerdo".

"No creo que nadie pueda entender que hoy, en el momento más duro de la crisis, todos, instituciones y partidos, no trabajemos en la misma dirección y no seamos capaces de acordar. Por eso, nuestra apuesta es un plan de reactivación económica de alcance, basado en cuatro claves: la inversión pública, la internacionalización, la industria y la innovación", ha enumerado Urkullu, quien ha añadido un quinto elemento: "La ilusión".

Bizkaia recibirá 90 de los 180 millones

Por otra parte, el portavoz de la Diputación de Bizkaia, Unai Rementeria, ha explicado que este territorio recibirá 90 de los 180 millones de euros del fondo que proyectan crear las instituciones vascas por la posible flexibilización del objetivo de déficit para este año.

El Gobierno Vasco propuso ayer, lunes, a las diputaciones forales crear un fondo interinstitucional con 180 millones de euros derivado de una posible relajación del techo de déficit.

En una reunión con los diputados forales de Hacienda de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa, el consejero de Hacienda del Ejecutivo vasco, Ricardo Gatzagaetxebarria, hizo una propuesta con criterios de reparto de esa flexibilización del déficit que cada territorio analizará y contestará en una semana.

Ha explicado que la Diputación vizcaína concretará esta semana los proyectos a los que dedicará estos fondos, aunque ha precisado que la "prioridad" del Ejecutivo foral es utilizar ese capital para la construcción de la Línea 3 del metro de Bilbao.

Rementeria ha señalado que el fondo que pretenden crear las instituciones vascas se dedicará sobre todo a inversiones en infraestructuras y a aquellas que sirvan para generar o mantener el empleo.

Gipuzkoa no debatirá el destino del gasto

La Diputación de Gipuzkoa ha insistido en que participará en la discusión sobre el reparto del fondo de 180 millones, pero no entrará a debatir sobre el destino final del gasto, una cuestión que corresponde a las Juntas Generales.

La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, ha explicado en una rueda de prensa que durante esta semana la institución guipuzcoana elaborará una propuesta sobre el reparto del fondo, que se basará en un "principio de justicia", y la presentará en la próxima reunión entre las diputaciones y el Gobierno Vasco.

No ha detallado qué cifras se trataron en el encuentro de ayer para cada territorio y ha insistido en que ese foro no es el adecuado para discutir a qué proyectos concretos se destina el posible endeudamiento que permitiría una relajación del objetivo de déficit.

Ha explicado que la Diputación de Gipuzkoa tiene "los presupuestos aprobados" y disfruta de "estabilidad", por lo que no tiene "ninguna prisa en este tema", al tiempo que ha rechazado que otras instituciones pretendan decidir el destino del dinero en "marcos más cómodos" que las cámaras representativas.

Araba recibirá 32 millones de euros

El diputado general de Araba, Javier de Andrés, ha aclarado que el fondo interinstitucional propuesto por el Gobierno Vasco se eleva a 198 millones de euros, de los que 32 millones corresponderían a Araba.

Esta cantidad global confirmada por De Andrés incrementa en 18 millones de euros la cifra facilitada ayer por el consejero vasco de Hacienda, Ricardo Gatzagaetxebarria, al término del encuentro que mantuvo con las diputaciones forales para hablar de los criterios de una posible relajación del techo de déficit.

Si finalmente se flexibiliza el déficit y se llega a un acuerdo interinstitucional, Araba propondrá destinar 9,6 millones de euros a la construcción de una unidad central de control y extinción de incendios, probablemente en Júndiz o en Subillabide, así como a obras públicas y medioambientales como los colectores de Baños y de Samaniego.

Además, la Diputación alavesa planteará financiar a cargo de los 22,5 millones de euros del déficit del Gobierno Vasco que corresponderían a este territorio, programas de innovación y emprendizaje, ayudas para el centro de transportes de Vitoria-Gasteiz, para la plataforma logística Arasur, para el aeropuerto de Foronda, así como para infraestructuras hidráulicas y para un plan de creación de empleo en los montes públicos.