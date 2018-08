Crisis Económica

Sesión de control

Rajoy, abierto a lograr un acuerdo antes de la cumbre europea de junio

Redacción

29/05/2013

Rubalcaba le ha propuesto celebrar un pleno extraordinario en la Cámara Baja previo al Consejo Europeo de finales de junio del que salga una resolución común con la postura de España ante esa cumbre.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha mostrado hoy abierto a "llegar a un entendimiento en los próximos días" después de que el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, le haya pedido un pleno extraordinario previo a la cumbre europea de finales de junio para consensuar una postura común.

Durante su intervención en el pleno del Congreso, Rajoy ha considerado que es posible el acuerdo en torno a cuestiones como la flexibilización del déficit, la lucha contra el desempleo juvenil y el papel que deben jugar el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y del Banco Central Europeo (BCE) en la salida de la crisis.

Previamente, Rubalcaba le ha propuesto celebrar un pleno extraordinario en la Cámara Baja previo al Consejo Europeo de finales de junio del que salga una resolución común con la postura de España ante esa cumbre.

"Así irá apoyado por todos los españoles", le ha dicho el líder de la oposición tras constatar "un cambio" en el presidente, que –a su juicio- se acerca a los planteamientos que viene defendiendo el partido socialista.

Crítica del PNV

En la sesión de control del Congreso, Rajoy ha negado que su Gobierno se empeñe en reformar leyes sin consenso, de lo cual le ha acusado el portavoz del PNV, Aitor Esteban. A este respecto, el presidente ha asegurado que va a hacer todo lo que esté en sus manos para "mejorar los canales de comunicación" y un "esfuerzo mayor para alcanzar entendimientos", pero ha insistido en que no puede "abdicar" de su responsabilidad de gobernar.

El portavoz del PNV ha explicado que su "sensación" es que en leyes que requieren un "mínimo consenso" el gobierno "no lo busca" y ha puesto como ejemplos la reforma de la Administración Local y la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE).

"La mayoría absoluta no lo es todo", le ha espetado Esteban a Rajoy, al que ha reprochado que en lo que va de legislatura haya habido "más decretos-leyes que proyectos de ley y ponencias de cinco minutos en las que no se ha admitido ninguna enmienda, incluso en materias no trascendentales".

De la Lomce Rajoy ha subrayado que se ha debatido en múltiples instancias y que sobre ella "se puede seguir hablando", tras lo cual ha garantizado que el Ejecutivo está "dispuesto a hablar, negociar y acordar, en su caso", sobre estos temas y sobre otras "reformas estructurales" que están sobre la mesa, como la Ley de Apoyo al Emprendedor, la Ley de Desindexación de la Economía y la Ley de Transparencia.