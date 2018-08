Crisis Económica

Rajoy y Rubalcaba logran un pacto ante el Consejo Europeo de junio

12/06/2013

Negocian con el resto de los grupos, sobre todo CiU y PNV, para tratar de lograr este jueves un amplio consenso.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, han cerrado las líneas básicas del pacto sobre la posición de España en la próxima cumbre europea y negocian con el resto de los grupos, sobre todo CiU y PNV, para tratar mañana de lograr un amplio consenso.

Rajoy y Rubalcaba han hablado al mediodía por teléfono y han acordado las cuestiones fundamentales que el jefe del Ejecutivo defenderá en Bruselas: la puesta en marcha cuanto antes del plan de empleo juvenil, el impulso del crédito a las pymes por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y medidas de crecimiento con cargo a fondos comunitarios, según han explicado fuentes de la negociación.

Todavía no hay un documento cerrado porque se trata de un texto inicial con el que trabajarán PP y PSOE con el resto de grupos a los que han citado mañana en el Congreso para tratar de ultimar un gran acuerdo que refuerce la posición de Rajoy ante la cumbre del 27 y 28 de junio.

CiU y PNV ya cuentan con un borrador sobre el que trabajar, aunque a otros grupos no les ha llegado documentación alguna, como es el caso de UPyD, que mañana piensa ir a la reunión a escuchar antes de decidir si apoya o no la proposición no de ley en la que se plasmará el pacto.

Quien ya ha decidido quedarse fuera de este acuerdo es la Izquierda Plural, que rechaza la forma "bipartidista" en la que se ha negociado, y no quiere figurar de "extra" de esa escenificación, como ha apuntado su portavoz.