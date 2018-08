Crisis Económica

Protestas

Protesta frente al Parlamento Vasco para exigir 'pan, trabajo y techo'

Redacción

21/06/2014

Reclaman al Gobierno Vasco medidas "acordes" a la situación actual de "pobreza" que padece la ciudadanía.

Alrededor de 300 personas han participado este sábado en una sentada frente al Parlamento Vasco convocada por ESK,CNT, CGT, asambleas de parados de Euskadi y colectivos sociales vascos, para reclamar "pan, trabajo y techo".

De esta forma se ha dado respuesta al llamamiento realizado por las Marchas de la Dignidad a rodear este sábado los 17 parlamentos autonómicos para pedir el fin de los recortes y denunciar una situación de "emergencia social" en el Estado.

La jornada ha comenzado a las 11:00 horas en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria desde donde ha partido una manifestación que ha recorrido varias calles de la capital alavesa hasta llegar, una hora más tarde, a la Cámara vasca.

Allí, han realizado una sentada de 15 minutos sobre las vías del tranvía en la que se han escuchado reclamaciones como 'Frente al paro, lucha obrera' o 'No no no, que no nos representan'.

En la manifestación no se ha producido ningún incidente y se han portado pancartas en las que se podía leer 'La alternativa está en nuestras manos', 'Renta universal e incondicional', 'Contra el paro y la pobreza , reparto de trabajo y riqueza' o los derechos están en venta. Dignidad, defensa y lucha'.

"Malnutrición y exclusión"

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de la convocatoria y miembro de la coordinadora de asambleas de parados y colectivos de desempleados de Vizcaya, Javier Alonso, ha denunciado que "la pobreza está llegando a unos límites bastantes altos, con ejemplos de malnutrición entre niños, una exclusión social más acentuada en pensionistas, parados y mujeres."