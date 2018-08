Crisis Económica

Pleno de control

El paro caerá en 6.000 personas en Euskadi el segundo semestre de 2014

Redacción

27/06/2014

El lehendakari anuncia que la economía vasca seguirá experimentando un crecimiento "moderado pero contínuo" durante la segunda mitad de este año.

El paro registrado en Euskadi se reducirá en más de 6.000 personas en el segundo semestre de este año, y la economía vasca seguirá experimentando un crecimiento "moderado pero continuo", según ha anunciado el lehendakari, Iñigo Urkullu.



El lehendakari ha lanzado este mensaje durante el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento vasco, en respuesta a una pregunta de la parlamentaria del PNV Josune Gorospe, en relación a las bases sobre las que se sustentarán los Presupuestos de Euskadi para 2015.



Urkullu ha recordado que las directrices de los Presupuestos recientemente aprobadas por su gobierno prevén un crecimiento del Producto Interior Bruto de un 1,7% para 2015, así como una cierta recuperación del mercado de trabajo. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, referidos al mes de mayo, en Euskadi hay 174.867 personas en paro.



El lehendakari ha destacado que los programas de reactivación económica y empleo impulsados por el Ejecutivo autonómico ya están dando resultados. Además, ha destacado que numerosos indicadores económicos -crecimiento de exportaciones, consumo y demanda interna, entre otros-- apuntan a una recuperación de la economía.



"La economía vasca, tras dos años y medio de recesión, está creciendo", ha manifestado. Todo ello, tal y como ha dicho, ya está teniendo un cierto efecto en el empleo, de forma que en los meses de abril y mayo, se ha reducido el número de desempleados inscritos en Lanbide.



El presidente del Gobierno vasco ha afirmado que la economía vasca está experimentando un crecimiento "moderado pero continuo". "Desde la prudencia y la confianza, vamos a seguir creciendo y ofreciendo nuevas oportunidades de empleo", ha añadido.

Aforamiento

Por otra parte, el lehendakari se ha mostrado partidario de que se abra un proceso reflexión del régimen de garantías de los cargos públicos, aunque ha pedido prudencia y no caer en la precipitación en este asunto ya que la supresión del aforamiento requiere cambios legislativos.



El representante de UPyD, Gorka Maneiro se ha mostrado partidario de que suprima la figura del aforamiento para todos los cargos públicos en el Estado, así como para otros colectivos, entre ellos los jueces, que también disfrutan del mismo.



Urkullu ha acusado a Maneiro de utilizar en este tema la "demagogia cortoplacista y el populismo" con el objetivo de "confundir" a la ciudadanía.



Ha insistido en que está a favor de analizar este asunto y abrir un proceso de reflexión sobre el régimen de garantías de los cargos públicos, pero ha recordado que no se puede hacer de una semana a otra porque requiere cambiar la Constitución, el Estatuto de Gernika y algunas leyes más.



Sobre el aforamiento de Juan Carlos, el lehendakari ha dejado claro que ya no es rey y sólo éste goza de inviolabilidad y ha criticado el procedimiento que se ha seguido para dotar de esta condición a personas que no tienen responsabilidad pública e institucional.

Pacificación y autogobierno



Durante la sesión, Urkullu también ha asegurado que está "archidemostrado" que Euskadi necesita un nuevo estatus político con "garantías" porque el Gobierno central no cumple el Estatuto de Gernika, "socava el autogobierno y la bilateralidad no existe".



Además, ha pedido hoy al PP que no tenga miedo a la reflexión y al debate plural sobre ETA y ha rechazado la "censura" sobre determinados puntos de vista en torno a este tema.

Informaciones del Grupo Noticias

Por otro lado, El consejero de Justicia y Administración Pública y portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado que las informaciones publicadas en el Grupo Noticias y pagadas por distintos departamentos se corresponden con la figura del "patrocinio", son legales y acordes a "criterios objetivos de reparto".



Erkoreka ha respondido en el pleno de control a varias preguntas planteadas por EH Bildu, PSE-EE, PP y UPyD relacionadas con esta materia.