El Grupo Alfa cierra Mecánica Mallabi y deja a 81 personas sin trabajo

AGENCIAS | REDACCIÓN

22/04/2016

La plantilla se reunirá el lunes para decidir acciones y movilizaciones. El martes iniciarán huelga indefinida.

La dirección de la empresa Mecánica Mallabi, perteneciente al Grupo Alfa y ubicada en Mallabia (Bizkaia), comunicó el pasado lunes al comité de empresa que ese mismo día había llegado del juzgado el auto de liquidación, lo que supone el cierre y dejar sin empleo a 81 personas que trabajan en la planta, según ha informado LAB.

En un comunicado, el sindicato abertzale ha denunciado que la dirección del Grupo Alfa ha actuado con "oscurantismo". "Metió en el juzgado la propuesta de liquidación casi una semana antes, sin comunicar nada a las personas que trabajan en las plantas porque, según ellos, no pueden hacer frente al pago del Convenio de Acreedores", ha criticado.

"La dirección de este grupo vuelve a mostrar así, una vez más, lo poco que le preocupan las personas y lo mucho que les importan los números, concretamente los suyos", ha destacado.

Por ello, ha denunciado la "incompetencia y la falta de profesionalidad de la dirección, después de casi cerrar la empresa en varias ocasiones, recortar una plantilla que tenía 180 personas para dejarla en 81, no conseguir nuevos proyectos en todo este tiempo, además de que se le hiciera una quita del 50%". "Llega el día de empezar a pagar la deuda y su solución es no pagar y dejar a la plantilla en la calle. No tienen vergüenza", ha asegurado.

La plantilla de Mecánica Mallabi realizará el próximo lunes una asamblea para decidir las acciones y movilizaciones que realizarán en el futuro y han convocado una huelga indefinida desde el próximo martes, 26 de abril.