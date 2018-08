Economía

Huelga indefinida

Los sindicatos mantienen la huelga de gasolineras de Bizkaia

Redacción

24/12/2012

La huelga está convocada por los sindicatos ELA, LAB, CCOO, UGT y USO y afecta a un centenar de gasolineras de Bizkaia.

Los sindicatos de las gasolineras vizcaínas mantienen la convocatoria de la huelga indefinida para la próxima semana.

Este domingo se van a reunir para aprobar un nuevo plan de actuación para la semana siguiente, aunque han adelantado que mientras la patronal no se siente a negociar van a mantener la huelga.

Piden blindar el convenio, tal y como lo ha confirmado en Radio Euskadi Marian Ugalde, miembro de LAB del comité de huelga: "Hasta que no haya movimientos por parte de la patronal vamos a seguir". Ugalde ha explicado que "sólo queremos blindar el convenio, no pedimos nada más; lo que hace 10 meses era viable, ahora con la reforma laboral no puede ser".

La huelga indefinida, a la que están llamados cerca de medio millar de trabajadores, comenzó en la madrugada del pasado jueves para exigir a la patronal la renovación del convenio provincial y la protección de sus condiciones laborales.

El paro afecta a un centenar de gasolineras, si bien el suministro no se ha detenido al haber doce surtidores en servicios mínimos y otros tantos que no están afectados por la protesta al tener otra regulación laboral.

Los sindicatos piden que el convenio siga vigente hasta que no se alcance un acuerdo nuevo.