Economía

Presupuestos 2013

Gipuzkoa aprueba los Presupuestos gracias a la abstención de PSE y PNV

28/12/2012

El PSE logró un acuerdo con Bildu la semana pasada, mientras que el PNV decidió no obstaculizar la aprobación de ningún presupuesto.

Las abstenciones del PSE-EE y del PNV han permitido hoy la aprobación definitiva de los Presupuestos de Gipuzkoa de 2013, que han recibido el único apoyo de Bildu y han contado con el rechazo del PP.

El PSE-EE, en virtud de un acuerdo presupuestario con Bildu, y el PNV, desde una postura crítica pero apelando a la "responsabilidad", han dejado el terreno libre con sus abstenciones a la ratificación en el pleno de las Juntas Generales de unos presupuestos que, según el diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, son "progresistas" y han sido "mejorados" en el trámite de enmiendas.

Las cuentas públicas cuentan también con el apoyo de Aralar, formación que no ha podido participar hoy en la sesión ya que Rebeka Ubera ha abandonado la cámara para ser parlamentaria vasca y aún no han llegado las credenciales para su sustituta, por lo que este grupo no ha podido ejercer su representación.

El presupuesto de gestión de la Diputación, que asciende a 661 millones de euros (un 2,67 % menos que en 2012), incluye partidas consensuadas entre el PSE, Bildu y Aralar y apoyadas por el PNV para fomentar el desarrollo económico y el empleo, que ascienden a 7,6 millones de euros.