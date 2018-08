Economía

Huelga indefinida

Alertan de que el conflicto en gasolineras de Bizkaia puede ir a peor

Redacción

EITB

03/01/2013

Arranca la tercera semana de huelga indefinida que, según los sindicatos, está teniendo un seguimiento cercano al 80%.

La huelga indefinida de gasolineras en Bizkaia vive ya su tercera semana, y, según han informado fuentes de ELA, está teniendo un seguimiento cercano al 80 % entre los trabajadores llamados a secundarla. El conflicto laboral continúa "muy enconado" y puede "ir a peor", según han advertido fuentes sindicales.

En total hay 12 gasolineras en servicios mínimos en Bizkaia, de las 114 estaciones de servicio que hay en total. Además, otras 11 gasolineas están abiertas, ya que no están llamadas a la huelga.

Aunque el conflicto "sigue bastante tenso", los sindicatos aseguran que han percibido cambios de postura en empresarios propietarios de estaciones de servicio, que se estarían "moviendo" para "presionar" a las petroleras ante la actitud "inquebrantable" de éstas en relación a las demandas de los convocantes.

Pese a la prolongación del conflicto, las mismas fuentes han asegurado que no se están registrando problemas de abastecimiento entre los usuarios de estaciones de servicio, debido a que los servicios mínimos establecidos por el Gobierno Vasco funcionan con normalidad.

Los sindicatos reclaman que en la negociación del convenio provincial de estaciones de servicio de Bizkaia se mantenga el principio de ultraactividad, que permite que un convenio siga vigente hasta que no se alcance un acuerdo nuevo, y que no se aplique el llamado "descuelgue", que permite a las empresas no aplicar algo que han pactado en convenio, como una subida de sueldo.