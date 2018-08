Economía

Sordo emplaza a Confebask a evitar 'la ley de la jungla'

04/01/2013

"Si eso es lo que Confebask quiere, habrá muchos conflictos, y la competencia entre empresas vendrá de rebajar los gastos salariales. Haremos lo posible para que eso no suceda", añade Sordo.

El secretario general de CC.OO. Euskadi, Unai Sordo, ha emplazado a Confebask a que decida si pretende que las relaciones laborales en la Comunidad Autónoma Vasca sea "como la ley de la jungla o no", ya que, si es así, ha advertido de que "habrá muchos conflictos en las empresas".

En una entrevista a Euskadi Irratia, Sordo ha asegurado que, por parte del sindicato que dirige, harán "todo lo posible" para que no ocurra eso, "en un principio con voluntad para hablar, y, si eso no fuera posible, si no hubiera respuesta, a través de la movilización".

En este sentido, ha explicado que CC.OO. Euskadi plantea dos medidas para hacer frente a la reforma laboral, como son el fortalecimiento de la importancia del sindicato en las empresas por un lado, y lograr acuerdos en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca por otro, "especialmente para que los convenios del ámbito vasco sigan estando en vigor".

"Confebask tiene que decidir si quiere que las relaciones laborales en Euskadi sean como la ley de la jungla o no. Si eso es lo que quiere, habrá muchos conflictos en las empresas, y la competencia entre empresas vendrá de rebajar los gastos salariales. Por nuestra parte haremos lo posible para que eso no suceda, en un principio con voluntad para hablar, y, si eso no fuera posible, si no hubiera respuesta, a través de la movilización", ha reiterado.

Así, ha criticado que la reforma laboral facilita al empresario la modificación de las condiciones laborales acordadas en el convenio, mientras que, en su opinión, "cuando hay cambios, deberían ser procesos de negociación entre empresario y trabajadores".