Se 'enquista' la huelga en las gasolineras de Bizkaia

05/01/2013

El conflicto laboral en las gasolineras de Bizkaia, la mayoría de cuyos trabajadores se encuentra de huelga desde hace más de dos semanas en demanda del convenio provincial, está "enquistado", sin acercamiento entre las partes sindical y empresarial, según han indicado fuentes sindicales.

Fuentes de ELA (convocante de la huelga junto con LAB, CCOO, UGT y USO) han señalado que "el conflicto está enquistado y probablemente con malas perspectivas" ya que los trabajadores no ven "ni un atisbo" de posible cambio en la postura que mantiene la patronal, que defiende la aplicación en el sector de la reforma laboral aprobada por el PP.

Por su parte, los sindicatos reclaman que en la negociación del convenio provincial de estaciones de servicio de Bizkaia la patronal renuncie a aplicar determinados contenidos de esa reforma.

Que no se aplique el "descuelgue"

En concreto, demandan que se mantenga el principio de ultraactividad, que permite que un convenio siga vigente hasta que no se alcance un acuerdo nuevo, y que no se aplique el llamado "descuelgue", que posibilita a las empresas no aplicar algo que han pactado en convenio.

Los convocantes de la huelga confían en que la semana que viene se pueda producir algún "movimiento" por parte de la patronal en relación a este conflicto.