Economía

Desde el 20 de diciembre

La huelga de las gasolineras de Bizkaia entra en su cuarta semana

Redacción

10/01/2013

ELA, CCOO, UGT, LAB y USO han advertido en un comunicado de que el conflicto laboral podría ser "largo".

La huelga indefinida de las gasolineras en Bizkaia ha entrado este jueves en su cuarta semana después de que todos los sindicatos comenzaran la protesta el pasado 20 de diciembre para reclamar un nuevo convenio laboral.

Después de que durante veinte días no hubiera ningún acercamiento entre la patronal y los sindicatos, la Confederación Empresarial de Bizkaia (Cebek) hizo ayer, miércoles, un llamamiento al diálogo y expresó su disposición a negociar un convenio provincial.

ELA, CCOO, UGT, LAB y USO, en un comunicado, han advertido de que el conflicto laboral podría ser "largo".

Según los sindicatos, "el éxito de la convocatoria de huelga es innegable, superando el 90% de seguimiento".

Los sindicatos quieren que se mantenga el principio de ultraactividad, que permite que un convenio siga vigente hasta que no se alcance un acuerdo nuevo, y que no se aplique el llamado "descuelgue", que posibilita a las empresas no aplicar algo pactado en convenio, como una subida de los salarios.

23 gasolineras abiertas

En Bizkaia hay 114 gasolineras, de las cuales once no están afectadas por el convenio provincial al ser de la cooperativa Eroski y del centro especial de trabajo Lantegi Batuak, y otras doce deben cumplir los servicios mínimos establecidos por el Gobierno Vasco.